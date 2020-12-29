Форум политического диалога по Ливии прервется на новогодние праздники

Триполи, 29 декабря. Политический диалог по урегулированию ливийского кризиса прервется на время новогодних праздников, сообщает канал 218TV.

По информации СМИ, встречи участников переговорного процесса продолжатся с 5 января 2021 года. Журналисты напоминают, что после завершения первого раунда диалога, стартовавшего 9 ноября в Тунисе, на котором присутствовали представители Востока и Запада североафриканского государства, дальнейшее обсуждение проходило в онлайн-режиме. Такой формат обусловлен пандемией коронавируса нового типа (COVID-19).

Делегациям в начале 2021 года необходимо согласовать целый ряд важнейших вопросов, в том числе механизм проведения выборов в новые органы исполнительной власти. В ходе последних конференций членам Форума политического диалога по Ливии так и не удалось найти компромисс относительно кандидатур на ключевые посты в президентский совет и на должность премьер-министра. Журналисты предполагают, что результата удастся достичь уже к 7 января.

Напомним, в ходе предыдущих сессий политикам удалось договориться о дате единого национального голосования. Волеизъявление назначено на 24 декабря 2021 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что член Палаты представителей Ливии Али Саиди раскритиковал переговоры под эгидой ООН. По мнению парламентария, они являются бесперспективными и не поспособствуют урегулированию затяжного кризиса в стране.