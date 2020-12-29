Авангардист от моды: чем запомнился легендарный Пьер Карден

Легендарный французский модельер, авангардист мира моды Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет в одной из больниц в пригороде Парижа. Чем запомнился миру кутюрье-новатор — в материале ФАН.

Пьер Карден (настоящее имя Пьетро Кардин) родился недалеко от Венеции в 1922 году и переехал во Францию в годы войны. Он работал бухгалтером, а в 1945 году отправился в Париж и поступил работать в дом Christian Dior.

Однако должность не устраивала амбициозного юношу. В 1950 году Карден открыл свой модный дом Pierre Cardin и стал шить костюмы для театральных представлений.

Первый бутик женской одежды Pierre Cardin появился в 1954 году. Созданные им образы не вписывались в представления о моде большинства людей. Карден изобрел платье-«пузырь», юбку-«бочонок», юбку в форме тюльпана, свитеры в «лапшу» и черные чулки.

Кроме того, кутюрье создал первую коллекцию мужской одежды, чем нарушил традиционный подход к моде. В его коллекциях стала появляться одежда в стиле унисекс. Модельер также запатентовал такие изделия, как высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах.

Карден стал продавать свои изделия по более низкой цене, что сделало его платья и духи доступными для широкого круга людей. Изделия дома Pierre Cardin первыми появились в универмагах. Кроме того, кутюрье прослыл известным авангардистом и новатором из-за его любви к футуристическим фасонам и геометрическим формам.

В последнее время Карден принимал под свое крыло начинающих дизайнеров и модельеров, среди его учеников — Жан-Поль Готье. Кутюрье регулярно появлялся на вечеринках и показах, несмотря на почтенный возраст.