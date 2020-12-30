Краснодар — город не курортный в привычном понимании этого слова. Расположен он не на морском берегу, а потому его расслабленная, такая южная атмосфера может показаться странной каждому гостю. Но в том его изюминка: культурный, деловой и, без сомнения, туристический центр юга России привлекает многочисленных гостей своими роскошными парками, интересными достопримечательностями и потрясающим шармом южного города, который с каждым годом становится все краше.

Что посмотреть в Краснодаре за 1 день самостоятельно, если вы оказались здесь проездом? И как провести выходные всей семьей, если вы готовы уделить этому городу чуть больше времени? Журналист ФАН прогулялся по краснодарским улицам и впечатлился их удивительным обликом.

Подарок Екатерины II казакам

Краснодар не входит в когорту старейших российских городов, хотя, согласно результатам археологических экспедиций, первые поселения здесь датируются IV веком до нашей эры. Но историю города принято отсчитывать от 1792 года, когда императрица Екатерина Великая пожаловала казакам земли от реки Кубани и до Азовского моря на вечное владение.

Годом позже казаки основали здесь военное поселение, а после построили крепость для защиты южных рубежей Российской империи. Город же назвали Екатеринодаром, в честь памятного подарка императрицы. В XIX веке он рос, креп и развивался: в 60-е годы стал административным центром Кубанской области, в 80-е годы — крупнейшим южным транспортным узлом, благодаря чему сюда потянулись купцы и промышленники. В XX веке здесь построили крупные заводы — чугунолитейный, металлообрабатывающий.

Значение города для Российской империи было столь велико, что его с официальным визитом посетил император Александр III с супругой и наследником. В честь этого события местное купечество возвело грандиозную арку, сквозь которую должен был проезжать государь со свитой. Сооружение впечатлило императора: Царские ворота с четырьмя башнями, узорчатыми карнизами и золочеными иконами в нишах получились действительно монументальными. Но просуществовали недолго, всего чуть более 40 лет: после прихода советской власти их снесли и полностью уничтожили. Как и многие другие памятники, которые появлялись в Екатеринодаре в царские времена.

Та же участь постигла памятник Екатерине II, заложенный в конце XIX века и торжественно открытый в 1907 году. И многие городские храмы, которые атеисты-пролетарии взрывали, сносили, превращали в склады, а в лучшем случае в дома культуры. Поэтому значительная часть памятников «старины», которые украшают городские улицы, — это копии, созданные в начале 2000-х годов. Но нужно отдать должное руководству города, их облик восстанавливают точно, буквально по крупицам и возвращают туда, где они и находились более века назад.

Главные достопримечательности Краснодара — описание и фото интересных мест

Если вы приезжаете в этот город впервые или у вас совсем нет времени разбираться в тонкостях его административного устройства, выбирайте гостиницу в Центральном районе и оставайтесь там же. Для одного или нескольких дней местных достопримечательностей будет более чем достаточно. Ориентируйтесь на улицу Красную — это самый центр города, пешеходная зона, которая тянется на пять километров с севера на юг и вокруг которой «разбросаны» главные городские достопримечательности и интересные объекты.

Здесь много исторических зданий, памятников, помпезных сталинских домов. А еще много кафе и ресторанчиков, где можно отдохнуть от насыщенной прогулки, перекусить и понаблюдать за мерным течением жизни города-миллионника, который выглядит аккуратным, ухоженным и, наверное, даже залюбленным жителями и городским руководством.

Привлекателен город еще и тем, что в любое время года он одинаково хорош, а потому вопрос, что посмотреть в Краснодаре зимой и летом, скорее формален. В отличие от курортных городов, куда есть смысл приезжать только в сезон, в самом Краснодаре сезона как такового не существует. Он одинаково интересен осенью, весной, зимой с той лишь разницей, что в межсезонье погода здесь более комфортна. А если вы приезжаете сюда в летнее время, будьте готовы к безжалостной южной жаре, от которой не спасают ни тень деревьев в многочисленных городских парках, ни прекрасные фонтаны, которых в этом городе тоже много.

Вот программа-минимум для знакомства с Краснодаром в любое время года.

Свято-Екатерининский кафедральный собор. Этот прекрасный действующий храм служит и интересным архитектурным объектом, и местом паломничества верующих. Обычных туристов он привлекает как величественное строение начала XX века, которое чудом уцелело от разрушения в советские времена. До прихода власти Советов храм успел прослужить всего три года, после чего был закрыт, ценности и иконы были изъяты, а само здание превратилось в склад. Но уже в середине 40-х годов было принято решение восстановить храм, которому вернули звонницу, отреставрировали роспись стен и разрешили богослужения. Верующие люди приезжают сюда, чтобы прикоснуться к мощам великомученицы Екатерины и увидеть знаменитую чудотворную Казанскую икону Божией Матери.

Войсковой собор Александра Невского. Другому православному храму, построенному в конце XIX века, повезло куда меньше, чем Свято-Екатерининскому кафедральному собору. Возведенный как главная святыня кубанского казачества, он сильно пострадал от рук большевиков. В 20-е годы прошлого века с него были сорваны купола, а в помещениях создан музей атеизма. Спустя десять лет с храмом решили разобраться окончательно и взорвали. Вторым годом рождения собора стал 2006-й: здание было построено с нуля по образцам прошлого века, а восстановленную святыню освятил митрополит Кирилл. Сегодня войсковой собор Александра Невского — это действующий храм, который вызывает интерес у гостей города как православная святыня и образец архитектуры в византийском и древнерусском стилях.

Памятник Екатерине II. Было бы странно, если бы в Краснодаре не было монумента императрице, даровавшей эти земли казакам. Он, конечно, есть и, конечно, расположен в самом сердце Краснодара, на улице Красной, в сквере, названном Екатерининским, недалеко от собора Александра Невского. Это памятник не прошлых веков, он был торжественно открыт лишь в 2006 году. Но у его предшественника, по эскизам которого и был создан современный монумент, была своя интересная история. Первый памятник Екатерине Великой в царской мантии и с легендарной Жалованной грамотой 1792 года установили на этом же месте в мае 1907 года. Его первый камень был заложен 11 годами ранее. Величественная скульптура украшала город до 1920 года, когда ее демонтировали, а спустя десять лет и вовсе переплавили на хозяйственные нужды. В 2002 году монумент решили вернуть, подняли архивные документы, чертежи и фотографии. Восстановили его полностью, с фигурами императрицы, князя Потемкина по левую руку от нее, казаками — тремя предводителями Черноморского войска. Современный памятник возвышается над Екатерининским парком на 14 метров. А вокруг него создана прекрасная зона для отдыха и прогулок.

Царские ворота. Как уже говорилось ранее, это тоже современная копия старинных ворот, построенных в 1888 году. Установили их в 2008 году, дотошно воссоздав архитектурный облик: и украшения, и башенки, и даже иконы в нишах. Несмотря на старинный, даже средневековый вид, арка органично влилась в окружающий архитектурный ансамбль и стала излюбленным местом для фотосессий гостей города и местных молодоженов. Прямо напротив нее находится памятник великомученице Екатерине, тоже установленный недавно. Кстати, бытует мнение, что когда-то город был назван Екатериноградом вовсе не в честь императрицы, а стал созвучным имени своей святой покровительницы Екатерины.

Поющие фонтаны. В Краснодаре много фонтанов, которые стали визитной карточкой города. Самый впечатляющий расположен на Театральной площади, где находятся мэрия, главный городской театр и концертный зал. Комплекс фонтанов был создан в 2011 году, а в 2018-м к международному футбольному чемпионату здесь обустроили огромную фан-зону. И с тех пор площадь стала любимым местом отдыха горожан. Поющие фонтаны занимают огромную территорию — целых 1200 квадратных метров. С марта по конец сентября они работают: струи воды разной толщины бьют в различных направлениях, то вверх, то причудливо изгибаясь. Вечерами они подсвечены яркими разноцветными огнями, а с пятницы по воскресенье здесь проходят настоящие шоу: играет классическая музыка, мерцают огни, а сами фонтаны будто оживают. Продолжается шоу с 20:00 до 22:00 и неизменно собирает сотни зрителей.

По поверхности фонтанов, кстати, можно спокойно ходить, это не запрещено. Летом в них резвится ребятня и заходят освежиться самые отчаянные взрослые.

Гуляя по центру города, внимательно посматривайте вокруг. На улице Красной вам встретятся интересные здания, например Зеленый дом на пересечении с улицей Гимназической, построенный когда-то купцами Богарсуковыми в качестве «гостевого домика» для своих многочисленных родственников и друзей. Рядом с ним стена в стену находится Краснодарский историко-археологический музей, занимающий личную резиденцию братьев Богарсуковых. Это роскошное здание затмевало своей красотой все располагающиеся рядом строения в течение десятилетий. Сегодня оно само признано памятником архитектуры, а внутри него располагается богатая музейная экспозиция керамики, оружия, монет и ювелирных украшений.

Другой прекрасный внешне и увлекательный внутри музей — Краснодарский краевой художественный, тоже расположенный на улице Красной. Он находится в старинном особняке, а его коллекция — старейшая на Северном Кавказе — включает работы русских и советских художников, собрание икон, коллекцию русского авангарда и даже японской ксилографии.

И наконец, завершить прогулку по центру города стоит у подножия Шуховской башни. Ее называют «младшей сестрой» Шаболовской телебашни в Москве, построенной в начале прошлого века архитектором Шуховым. Необычная ажурная конструкция когда-то возводилась в качестве водонапорной башни и дошла до наших дней почти в неизменном виде. Вечерами она элегантно подсвечивается огнями и оставляет у туристов неоднозначные впечатления о себе.

Куда сходить в Краснодаре с ребенком — интересные места и парки развлечений

Первое, что отмечает каждый гость Краснодара, — это обилие зелени вокруг. Кажется, что все памятники здесь обрамлены зелеными скверами, а парков в городе не просто много. Они огромные, ухоженные, благоустроенные, предлагают десятки возможностей для спокойного и активного отдыха. И если вы отправляетесь в Краснодар на машине, вопрос, что посмотреть в этом городе, нельзя решать без посещения хотя бы одного из них. На все, к сожалению, у вас времени не хватит — ни за один день, ни даже за три их посмотреть невозможно.

Парк Галицкого. Строго говоря, официальное название этого парка, расположенного у огромного, построенного несколько лет назад стадиона, — «Краснодар». Но так как выстроен он был за деньги местного мецената и бизнесмена Сергея Галицкого, местные жители так и называют его, по фамилии земляка. Над проектом парка трудилось немецкое архитектурное бюро, поэтому он получился по-европейски правильным, стильным и даже лаконичным. Широкие дорожки, аккуратные клумбы, многочисленные лавочки без спинок — все это могло бы показаться слишком официозным и безжизненным, если бы не несколько «но». Во-первых, парк разбит на многочисленные зоны, которые резко сменяют друг друга, не успевая показаться монотонными. Во-вторых, здесь такое количество зелени, деревьев, травы, что он кажется настоящим оазисом природы в большом городе. В-третьих, здесь построен амфитеатр для проведения концертов на открытом воздухе, смотровая площадка, фонтан, который зимой превращают в каток. И есть много игровых зон для детей, начиная от скалодрома и заканчивая скейт-парком. Отдыхать здесь любят и местные жители, и гости города, которые традиционно подбирают сравнения с другими популярными парками мира и часто приходят к выводу, что краснодарский все-таки лучше.

Кубанская набережная. Нельзя сказать, что это одна из главных краснодарских достопримечательностей, но интересное место для прогулок и знакомства с городом — точно. Кубанская набережная была благоустроена буквально несколько лет назад. Она протянулась на полтора километра вдоль берега реки Кубани, обросла аккуратными газонами, деревьями, многочисленными лавочками и фонарями. Здесь же находятся несколько интересных туристических объектов: Мост поцелуев, который соединил набережную с парком «30 лет Победы», и, собственно, сам парк.

Мост поцелуев. Ничем не примечательное сооружение появилось здесь в 2003 году. Пешеходный мост перекинули через реку Кубань, украсили фонарями и вымостили брусчаткой. Но неожиданно он полюбился молодоженам, которые стали приезжать сюда прямо из загса и оставлять на ограждениях моста замочки-сердечки как символы крепкой и нерушимой любви. Местные власти спокойно смотрели на эту традицию до тех пор, пока замочков-сердечек не стало опасно много. Чтобы не допустить обрушения конструкции, периодически сюда приезжают люди с болгарками, замочки срезают и освобождают пространство для новых замочков влюбленных пар.

Парк «30 лет Победы». Если есть несколько свободных часов, провести их стоит в этом парке. Красивая, ухоженная территория с многочисленными аттракционами, дорожками и лавочками приглянется и взрослым, и детям. Ребятня с удовольствием не только играет здесь, но и знакомится с уроками истории. На территории парка прямо под открытым небом выставлены 40 боевых машин. Впечатляющую технику от танков до ракетных установок можно потрогать, пофотографироваться на нее фоне, оценить мощь и колорит. А еще можно зайти в Музей боевой славы, расположенный здесь же, чтобы проникнуться духом военной истории.

Городской сад. Если ищите парк поближе к центральной части города, можно посетить Городской сад Краснодара. Это большой, красивый парк, который выглядит вполне современно, несмотря на то, что его возраст уже перешагнул 160-летний рубеж. В Городском саду много кафе и аттракционов для детворы, но, даже если вы не хотите активных игр, здесь будет чем заняться. Например, просто пройтись по широким дорожкам вдоль элегантных клумб, посмотреть на фонтаны, так похожие на старинные европейские, посидеть в беседке на смотровой площадке или покормить голубей. Территория парка огромна, как и количество «зеленых экспонатов» здесь. Еще во времена царской России здесь действовал питомник, где выращивали липы, клены, дубы, многочисленные кустарники и цветы. Сегодня все это великолепие под открытым небом радует жителей и гостей города.

Солнечный остров. Еще один парк, особенно любимый детьми, так как, кроме большого количества аттракционов и спортивных площадок, здесь есть прекрасный зоопарк и планетарий. Летом здесь проходят праздники и концерты под открытым небом. Зимой можно погулять по сафари-парку, покормить уток на озере и покататься на ледовом катке.

Что привезти из Краснодара в подарок

В истории города было не слишком много интересных страниц, поэтому местные сувениры так или иначе связаны с казачьей темой. Казацкие папахи, куколки в виде казаков и казачек, разнообразная казачья атрибутика вроде шашки или кушака — все это найдется в сувенирных лавках. А наряду с ними и более привычная сувенирка вроде магнитиков с изображением главных городских достопримечательностей или брелочков, подвесок, браслетиков китайского производства.

Кроме привычных сувениров, в этом городе стоит обратить внимание на гастрономические. Все-таки Краснодар — столица Кубани-кормилицы, а потому местные помидоры, кизил, рыба, травяные чаи, мед и сало будут куда вкуснее, чем те, что вы можете купить в родном городе.