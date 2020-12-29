Корчилась в судорогах: жизнь и «изгнание бесов» в монастыре схимонаха Сергия

Екатеринбург, 29 декабря. Бывшая послушница скандального схимонаха Сергия поделилась воспоминаниями о своем пребывании в монастыре.

Лишенный сана служитель православной церкви Сергий (Романов) был задержан в ночь с 28 на 29 декабря на территории Среднеуральского женского монастыря. Против экс-схимонаха возбуждено три уголовных дела: Романов обвиняется в нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий, самоуправстве и склонении к самоубийству.

Кроме призывов «умереть за Россию», отец Сергий обратил на себя внимание, поддерживая жестокое обращение с детьми, проживающими в женской обители. О физическом и психологическом насилии над несовершеннолетними в разные годы рассказывали журналистам послушники монастыря. Своими воспоминаниями с редакцией ФАН поделилась паломница Анна Ковалева (имя изменено), которая часто приезжала в женскую обитель в период с 2002 по 2005 гг. в возрасте от 11 до 14 лет.

Девушка в то время выполняла роль послушницы: принимала посильное участие в возведении тогда еще недостроенного монастыря, ухаживала за хозяйством — курами, коровами и лошадьми, принадлежащими приходу, работала на кухне и в поле. Она рассказала, что жила в монастыре во время летних школьных каникул и ночевала в общих кельях с другими детьми.

«Немногие из них были сиротами. Чаще привозили и оставляли в подворье «на послушании» детей из неблагополучных семей. Некоторые приезжали и оставались в монастыре вместе с тяжелобольными верующими родителями, которые хотели принять монашеский сан», — объясняет Ковалева.

К детям относились в корне неправильно, уверена Анна. Монахини не умели обращаться с несовершеннолетними и заставляли их следовать всем правилам, которые подразумевались для взрослых: длительные утренние и вечерние общие молитвы, жесткие посты и продолжительная работа. В результате дети черствели. Такие действия только отвращали их от Бога, добавила наша собеседница, отметив, что на себе подобного отношения не испытала в полной мере.

«Возможно, повлияло то, что я все-таки была «мирским» ребенком — меня привозили и увозили родители, я не была сиротой и не готовила себя в монахини, хотя в какое-то время хотела остаться в обители насовсем», — поделилась Анна.

Отец Сергий производил на большинство людей положительное впечатление, вспоминает трудница. Он был для многих бесспорным авторитетом, за которым люди буквально ходили по пятам, что и делают до сих пор, рассказала она.

К бывшему схиигумену стояли целые очереди — паломники и жители монастыря хотели поговорить, исповедоваться, спросить совет. Однако Анна впервые увидела его в довольно пугающей обстановке:

«Помню, зашла в один из уже построенных храмов, а там истошно кричит какая-то женщина, стоят люди, кто-то смотрит, кто-то пытается игнорировать. Батюшка (Отец Сергий. — Прим. ред.) изгонял беса из женщины — зрелище, которое я запомнила на всю жизнь. Она корчилась в жутких судорогах и успокоилась после окончания молитвы, произносимой над ее головой», — вспоминает паломница.

Позже воцерковленные люди объясняли ей, что процедура экзорцизма на самом деле гораздо сложнее и к тому же требует определенных разрешений внутри церкви. Некоторые верующие считают, что это не было спланированным заранее спектаклем, и бес реально присутствовал, но скорее «посмеялся» над Сергием, его манией величия и верой, что священнику такое под силу без должной подготовки.

Ситуация произошла недалеко от Среднеуральского монастыря, на территории Ганиной Ямы, где погребены останки царской семьи Романовых. Анна несколько раз ночевала с родителями на полу в одном из храмов обители. Других мест для сна не было, так как здания в то время достраивались. К тому же было много желающих поклониться святым местам и поцеловать руку Сергию.

«Еще в то время некоторых людей смущали заявления батюшки, который призывал людей «пойти за ним». Не за Богом, а именно за ним. Возможно, это и было стартом для всех тех богоотступных вещей, о которых говорят сегодня. Не отрицаю, что секта могла зародиться примерно тогда: появления отца Сергия всегда ждали, как праздник, все хотели его внимания и ловили каждое произнесенное слово», — отмечает собеседница издания.

Анна также упомянула отдельных жителей женской обители, которые любили детей. По ее словам, они пытались создать для них благоприятную и здоровую обстановку. Это настоятельница Варвара, ее сестра-близнец Нина и «всеми любимый» батюшка Авксентий (Одинцев). Позднее он стал иеросхимонахом Авелем и вскоре скончался после тяжелого заболевания. О настоятельнице женского монастыря Варваре (Крыгиной) известно, что в начале конфликта с бывшим схимонахом Сергием она покинула монастырь, обратившись с посланием к пастве Романова. Сегодня последователи задержанного «ковид-диссидента» собрались у ворот обители в ожидании Варвары и митрополита Екатеринбургского Евгения, заявляют СМИ.

Ранее экс-схиигумен Сергий отрицал пандемию и существование коронавируса, проклиная тех, кто закрывает храмы в период ограничений. К тому же он призывал президента России Владимира Путина передать ему полномочия главы государства и требовал свержения патриарха Кирилла. Журналисты выяснили, что Сергий Романов до прихода к религии был осужден за грабеж и убийство, позднее скрыв этот факт от общественности. После официального отлучения от церкви он «заперся» в монастыре под Екатеринбургом, продолжая свои провокации, где и был в итоге задержан.