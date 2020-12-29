Астролог рассказал, как звезды влияют на супружеские измены

Санкт-Петербург, 29 декабря. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев рассказал, как при помощи гороскопа узнать о склонности человека к супружеским изменам. По мнению специалиста, индивидуальный гороскоп всегда накладывается на генетическую программу, благодаря чему можно с достаточной точностью определить особенности людей.

«Индивидуальный гороскоп может очень многое рассказать. По пунктам. Первое — подходят ли люди друг другу или нет, их партнерскую совместимость. Второе — у каждого партнера есть склонность к изменам, там черная луна может быть в соединении с Луной или Солнцем. Это склонность человека: все у него может хорошо быть, но обязательно налево будет смотреть. И здесь измены просто прописаны у него в судьбе. И третье — есть однолюбы в карте. Как его не отфутболивает жена — он не уходит. Индивидуальность — она просматривается по гороскопу. Манера поведения человека очень во многом будет определять, разойдутся люди или нет», — рассказал астролог.

Михаил Бородачев предположил, что генетика и астрология могут дополнять друг друга.