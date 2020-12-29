Эвелина Хромченко рассказала о своем знакомстве с Пьером Карденом

Москва, 29 декабря. Эвелина Хромченко рассказала о встрече, знакомстве и общении с Пьером Карденом. Модельер умер в возрасте 98 лет и, как пишет звезда передачи «Модный приговор» в Instagram, оставался единственной живой легендой из недлинного списка богов моды.

Однажды мировая знаменитость ради того, чтобы проводить Эвелину Хромченко на самолет, прервала общение с актером Аленом Делоном и поехала с ней в аэропорт.

«Я сказал тебе, зови меня Пьер, — и представляете, Пьер Карден (!) бросил Алена Делона (!!) и пошел меня провожать (!!!): Ты должна поскорее вернуть в Париж, нам надо серьезно поговорить»… Тогда не было принято фотографировать телефонами на каждом шагу, но эту картинку я навсегда сохраню в своем сердце. Но полупустой Фобур Сен-Оноре — дверь, за ее высокой вертикалью лицо Пьера Кардена и его поднятая вверх рука. Он машет мне. На прощанье», — простилась Эвелина Хромченко с модельером.

По ее словам, с Пьером Карденом она познакомилась в московском отеле «Националь», где организовывала и вела пресс-конференцию кутюрье, серию его эксклюзивных интервью, а также следила за vip-листом церемонии открытия ресторана Maxim’s.

«Мы не были особо избалованы в 1990-е: для меня было удивительно, что очень занятый в тот вечер Карден нашел возможность лично поблагодарить меня и помнил при этом мое имя. И еще более удивительно было, что столь занятой человек тут же узнал меня несколько лет спустя, когда я пришла к нему за интервью в штаб квартиру на Фобур Сент-Оноре. После интервью Карден, махнув рукой на мои горящие билеты Париж-Москва, потащил меня в свою арт-галерею – у него было открытие выставки светильников: «Ты должна это увидеть!», — рассказывает Эвелина Хромченко.

Там он представил ей Алена Делона и спросил, знают ли его в России. У актера при этом было крайне обеспокоенное лицо. По словам Хромченко, Карден был уверен в том, что она должна организовать артисту такую же пресс-конференцию в Москве, как и ему когда-то.