Клинцевич рассказал, почему России не нужны американские вакцины от коронавируса

У России есть свои вакцины от коронавируса, поэтому нет никакой необходимости завозить в страну иностранные препараты. Об этом в беседе с ФАН заявил политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Ранее владелец медучреждений ГК «Медскан» и «Хадасса Москва» Евгений Туголуков рассказал, что клиника «Хадасса», которая находится в медицинском кластере «Сколково», намерена привезти в РФ американские вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность.

«Да, почему нет. В какой-то момент, когда это будет доступно, потому что в мире тоже большой дефицит. Нельзя пойти в магазин и купить. Пока нет информации о результатах переговоров, но команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам», — сообщил он.

По словам Туголукова, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры с американскими компаниями по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. Однако, отметил он, для этого Министерство здравоохранения РФ должно дать свое разрешение. Если все регистрации пройдут по плану, испытания можно будет начать уже в конце февраля.

«Сначала Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем — участие в ней «Хадассы», только после этого смогут начаться исследования», — пояснил Туголуков.

Российский политик Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал возможность завоза на территорию РФ американской вакцины от COVID-19. По его мнению, у России есть собственные вакцины, поэтому страна не нуждается в зарубежных препаратах.

«Сегодня нет необходимости в том, чтобы завозить на территорию РФ американские вакцины. На это никто не даст разрешение. Мы не позволим экспериментировать над нашими гражданами. У нас уже идет вакцинация. Кроме того, практически закончилось испытание еще двух наших вакцин. Поэтому мы не нуждаемся в этой поддержке, в которой нет никакой необходимости. Что касается ученых, то, может, они и займутся какими-то анализами», — заявил Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в первой половине 2021 года у всех россиян появится возможность выбрать вакцину от коронавируса. С таким заявлением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, выбрать препарат для иммунизации организма от возбудителя COVID-19 на сегодняшний день уже могут некоторые жители определенных регионов государства.