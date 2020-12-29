Ливия и Алжир договорились расширить сотрудничество в энергетической сфере

Триполи, 29 декабря. Генеральная энергетическая компания Ливии (GECOL) подписала соглашение о сотрудничестве с государственным предприятием Sonelgas, отвечающим за распределение электроэнергии и газа в Алжире, сообщает Libya Observer.

По словам гендиректора GECOL Виама аль-Абдали, взаимодействие с соседним государством в данной сфере берет начало с октября, когда алжирцы помогли отремонтировать электростанцию Аль-Хомс. Благодаря совместным усилиям работу объекта удалось восстановить в течение десяти дней.

В свою очередь генеральный директор Sonelgas Чахер Булехрас подчеркнул важность меморандума в области производства, заключенного с ливийской компанией 5 марта 2019 года. Данный документ касался предоставления Алжиром услуг по обслуживанию ливийских объектов, включая сборку оборудования и ввод в эксплуатацию.

Булехрас объяснил, что подписанное в воскресенье, 27 декабря, соглашение призвано расширить сотрудничество стран до распределения электроэнергии и газа, а также внедрения возобновляемых источников.

По данным СМИ, в ближайшее время будет сформирован рабочий комитет, главными задачами которого станет рассмотрение вопросов укрепления совместной деятельности двух стран в различных сферах.

Журналисты отмечают, что алжирская компания Sonelgas имеет большой опыт в области проектирования и технического обслуживания электростанций. Кроме того, отдельное внимание уделяется перспективным проектам, касающимся использования возобновляемых источников энергии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что электричество стало предметом торга и шантажа в Ливии, несмотря на то что страна имеет крупнейшие в регионе запасы нефти.