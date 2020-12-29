На майдане в Киеве накормили бесплатным пловом 1000 голодных пенсионеров

В Киеве, на майдане Незалежности, около здания киевского главпочтамта мусульмане раздали 1000 бесплатных обедов для голодающих горожан, сообщает корреспондент ФАН с места событий.

Организаторами акции выступили благотворительная организация Evkaf Foundation с Украины и «Ассоциация помощи Hasene» из Германии. Активисты раздавали бесплатный обед, который состоял из плова и айрана. Каждую порцию упаковывали в отдельный пакет.

Еду забирали пенсионеры, инвалиды, бомжи и дворники. Прохожие подходили, быстро брали пакет и, смущаясь, старались скорее отойти, хотя некоторые потом подходили повторно и даже приводили друзей. Некоторые еще звонили по телефону и говорили: «Если будешь сегодня на майдане, тут мусульмане бесплатно обеды раздают, подойди, плов очень вкусный!»

Местные дворники, убиравшие от снега площадь, не решались подойти за обедом почти час, но затем пришли компанией сразу из четырех человек, забрали еду и тут же удалились.

Брали еду и мамы с детьми, и хорошо одетые на вид люди, и очевидные бомжи. Впрочем, были и те, кто проходил мимо, брезгливо отворачиваясь.

Пенсионерка Галина, которая также взяла себе бесплатный обед, согласилась дать комментарий корреспонденту ФАН.

«Народ у нас голодает, так что это хороший метод накормить людей. Ходит много людей. Если обед, то они учитывают, что народ сейчас голодный ходит. Цены в магазинах очень высокие. Это метод. Но если бы делали митинги, то было бы еще больше людей. Показывая свое искусство, свою политику, свою религию, не обязательно с помощью палатки бесплатных обедов. Очевидно, на это нужно брать разрешение, а даст ли его власть? Нужно делать такие митинги, как татары делают на свои праздники национальные», — сказала она.

Галина обед расхвалила, отметила, что рис дорогой, рассыпчатый и куски баранины большие. Она взяла два набора для себя и два для своей подруги, тоже пенсионерки, «потому что такое приготовить дома для себя очень дорого».

Впрочем, некоторые прохожие заявили корреспонденту ФАН, что данная акция — обычный политический пиар со стороны мусульманских активистов, которые хотят громко заявить о себе в преддверии ближайших выборов.

Напомним, недавно Украина вошла в список ООН из 16 государств, в которых существуют проблемы с продовольствием. Согласно данным организации на 2019 год, в этой стране 26% населения голодают. Особенно эта проблема касается пенсионеров, поскольку средние пенсии составляют 60–70 долларов при сопоставимой квартплате и коммунальных тарифах.