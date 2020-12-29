Обманутым дольщикам в Крыму выплатят до 400 млн рублей в 2021 году

Симферополь, 29 декабря. В 2021 году обманутым дольщикам планируют выплатить до 400 миллионов рублей. Об этом журналистам заявил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов в ходе пресс-подхода по вопросам компенсации пострадавшим участникам долевого строительства, передает корреспондент ФАН.

«Пока тяжело забегать вперед, но в следующем году у нас запланировало от 300 млн до 400 млн рублей таких же выплат. Но, безусловно, необходимо будет всем физическим лицам иметь на руках определенный пакет документов, который позволит нашему фонду произвести эти выплаты», ― констатировал Евгений Кабанов.

По словам вице-премьера, в текущем году сумма выплат обманутым дольщикам составила порядка 50 миллионов рублей. 28 декабря были произведены первые выплаты пострадавшим, о чем мы писали в одном из прошлых материалов.