Звездный модельер Толкачева: Новогодний наряд должен быть уместным

Выбор новогоднего наряда напрямую зависит от того, кто и куда вас пригласил и где и с кем вы будете праздновать Новый год. Потому что есть формат домашних посиделок, есть формат загородных шале, есть формат нарядных роскошных домов, где абсолютно другая атмосфера и приветствуется другой дресс-код, вплоть до платьев в пол. Надо понять, как вы будете праздновать Новый год, — и исходя из этого подбирать гардероб.

Если это домашние посиделки, то одежда должна быть, безусловно, нарядной, но удобной. Потому что, скорее всего, целый вечер вы будете сидеть за «большим тесным столом». Неуместны будут каблуки и длинные платья, чтобы вы не наступали на это платье, не ходили по ногам соседей, поднимаясь с места. Вам должно быть прежде всего комфортно.

Если Новый год вы отмечаете в загородном доме, то приветствуются всевозможные варианты свитеров с оленями, со снежинками, с прекрасными надписями «Merry Christmas» несмотря на то, что католическое Рождество уже закончилось. Приветствуется одежда в стиле casual, но формат должен быть более новогодним за счет рисунков или узоров: они подчеркнут, что это именно новогодняя и зимняя встреча.

В этом формате удобно всегда, когда начинается особое веселье после тоста или боя курантов, когда все могут легко и беззаботно выскочить на улицу и не надо для этого надевать дополнительную одежду. Запустить фейерверки во дворе собственного дома или дома ваших друзей можно в тех же свитерах, в каких вы будете праздновать Новый год. Надо только добавить валенки или какую-то теплую обувь.

Следующий формат — вечерний, так как многие люди предпочитают праздновать Новый год на очень высоком и красивом уровне. Дресс-код — вечернее платье в пол, обувь на каблуках. Вы должны понимать, что не можете прийти серой мышкой, когда все будут в костюмах и платьях. Вы должны в чем-то удобном и теплом доехать до места, а потом надеть обувь, которая подобает тому месту, где вы будете.

Поскольку формат Нового года у нас как-то перекликается со стилистикой китайского календаря, то пока главенствуют Металлическая Мышь и Металлический Бык — хотя год Быка наступит только 12 февраля и его празднование будет продолжаться неделю. Раньше времени выгонять мышку из-за стола не стоит, она еще может укусить.

Так что цветовая гамма года остается по-прежнему предпочтительно серебряной, сероватой, металлической, белой и золотистой. То есть все оттенки металла, потому что у него много разных оттенков. Это не только холодный серебряный оттенок, но и оттенки золота. Но если кто-то хочет строго придерживаться восточной традиции, то отдавайте предпочтение оттенкам серебра.

Я бы хотела предложить еще один красивый формат. В советское время были очень модны карнавалы. На Новый год люди одевались не просто нарядно — они одевались в каких-то персонажей. Если даже у вас будут маски белочек, зайчиков, тигрят и мышек — это будет тоже очень мило.

Всегда можно подобрать атрибуты в цвет и в характер образа этого персонажа. Это могут быть цветовые предпочтения. Например, если вы хотите быть лисой, вы можете быть в рыжих тонах. Если тигром, то сейчас тигровые и леопардовые оттенки тоже есть в достаточном количестве.

Можно свой наряд оправдать таким образом: вы не просто пришли в леопардовых лосинах или леопардовом платье, вы можете взять к этому леопардовому принту какую-то маску или ушки — любые атрибуты, которые вас поменяют. Вы будете не просто красивы одеты, этот атрибут позволит немного с юмором посмотреть на себя и на сам Новый год. Сделайте карнавал в своей жизни, это будет весело и красиво.

Что касается модных тенденций 2021 года, то по прогнозам крупнейшего агентства, которое мониторит состояние общества, мировые тренды и витки в моде, все оттенки в следующем году будут немного забеленные. Как будто в них, в каждый оттенок цвета добавят немного белил. И все краски станут чуть мягче, не такие агрессивные, не такие активные, не такие в лоб смотрящие. Это основная тенденция. Институт цвета Pantone выбрал желтый и серый цветами года, но трендами 2021 года будут их чуть-чуть разбеленные оттенки.

Также всегда очень легко угадывать новые тенденции и направления по коллекциям, которые выставлены в витрине магазина. Особенно в больших магазинах, которые задают тренд: от обуви до сережек. Дизайнеры витрин всегда выставляют цветовую гамму на первой линии, где ходят покупатели. Это и есть самые модные сочетания, самые модные тренды. Вы не ошибетесь, если выберете именно эти вещи.