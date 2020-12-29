Лишние килограммы могут не только нанести вред здоровью, но и стать преградой на профессиональном поприще, особенно если речь идет об актерах или ведущих. Ради эффектного образа звезды кардинально меняют свой облик — красят волосы, ложатся под нож пластического хирурга и борются с лишним весом. Топ-5 российских звезд, которые резко похудели, — в материале ФАН.

Ольга Кортункова

Звезду КВН Ольгу Кортункову все помнят как женщину в теле из юмористических этюдов. Пышные формы придавали выразительности ее образу. Сама артистка никогда не комплексовала из-за своего веса, однако ей пришлось похудеть из-за сильной нагрузки на ноги. За несколько месяцев Кортункова сбросила 84 килограмма.

Светлана Пермякова

Медсестра из сериала «Интерны» Светлана Пермякова идеально исполняла роль веселой хохотушки, пышные формы лишь дополняли ее образ. К 40 годам Пермякова весила 90 килограммов, а после рождения дочери ее вес стал еще больше. Кроме того, Пермякова вела программу «О самом главном» и рассказывала о том, как сохранить молодость и красоту, как правильно питаться, как похудеть. Однако из уст пышной дамы эти советы звучали странно, поэтому Пермякова решила сама на себе испытать те советы, которые давала женщинам, и похудела на 15-20 килограммов.

Юлия Куварзина

Актриса Юлия Куварзина, известная по сериалу «Воронины», похудела на 22 килограмма и, кажется, помолодела лет на десять. Она обратилась за помощью к диетологу, которая составила ей персональную программу. Актриса призналась в эфире «Русского радио», что смогла похудеть только благодаря собственной воле. Всех желающих избавиться от лишних килограммов Куварзина предупредила, что придется хорошо поработать.

Максим Фадеев

Музыкант и продюсер Максим Фадеев еще в 2018 году весил около 200 килограммов. Лишний вес не смущал артиста, пока не стал сказываться на здоровье. В июле текущего года он показал результат похудения — сбросил половину своего веса! Теперь продюсер весит 100 килограммов и, судя по всему, очень доволен такими переменами.

Александр Медведев (Шура)

Звезда 90-х Шура похудел с 107 до 78 килограммов. Сам певец, устав от постоянных вопросов о похудении, дал шутливый совет. Он рассказал, что сбросить вес ему якобы помогла смесь из облепихи, молока, кофе, корицы, кориандра и изюма. Однако директор артиста Павел Депершмидт объяснил, что волшебной микстуры для похудения певец не пил, но похудеть его заставили проблемы с зубами. Шура отказался от мяса и газировки, ел в основном перетертые продукты, а также уменьшил количество приемов пищи.

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