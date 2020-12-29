В предместьях Алушты инвестор готов построить парк за 59 миллионов рублей

Строительство парка с велосипедными и пешеходными дорожками планируют в девяти километрах от Алушты, в курортном поселке Лазурное. Проект находится на этапе подписания, инвестор готов вложить в него 59 млн рублей. Как рассказали корреспонденту ФАН в Корпорации развития Республики Крым, парк в поселке разобьют на склоне, он займет порядка 60 соток.

Проект парка с дорожками для лечебной ходьбы и велопрогулок хотят реализовать за два года. В этот период должны установить скамейки, ограждения, мостики через овраги, арки и лестницы на крутых участках. Все в максимально естественном стиле. На видовой площадке проектируют ротонды, беседки и декоративные арки. В будущем парке запланированы укрепления откосов стоков, защита от оползней и подпорные стенки.

«В ходе реализации проекта будет создано 22 рабочих места. Налоги, предполагаемые к уплате в бюджет в течение 15 лет, начиная с даты реализации инвестиционного проекта, составят 146,622 млн рублей», — сообщают в Корпорации развития Республики Крым.

Кстати, до конца года должны закончить реконструкцию Приморского парка в центре Алушты. На сегодняшний день здесь демонтировали более 1000 кв. метров асфальта, уложили новую тротуарную плитку, заменили покрытие на детской площадке, установили современные арки и фонари. Стоимость контракта составляет 18,73 миллиона рублей.

Ранее ФАН рассказывал, что в парке «Патриот» ЮВО в Севастополе появится музей «Партизанская деревня», который будет рассказывать о быте и службе партизан, которые внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.