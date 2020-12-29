Центральноафриканцы в Бенине и Камеруне проголосовали за действующего президента ЦАР

Первые данные о результатах голосования центральноафриканской диаспоры на выборах президента ЦАР из Бенина и Камеруна показывают существенный отрыв действующего главы государства Фостен-Арканжа Туадера от остальных кандидатов.

Выборы президента Центральноафриканской Республики прошли не только на территории ЦАР. Важным отличием состоявшегося 27 декабря 2020 года голосования стало участие граждан страны, находящихся за ее пределами.

По информации, опубликованной «Лигой молодых панафриканцев», в Дуале, крупнейшем городе Камеруна, подавляющее большинство принявших участие в выборах граждан ЦАР проголосовали за Фостен-Арканжа Туадера. Его ближайший соперник, бывший премьер-министр ЦАР Анисе-Жорж Дологеле, не набрал и десятой части голосов, отданных за Туадера. Три кандидата не получили ни одного голоса.

Схожая ситуация наблюдается в Бенине. Из 275 бюллетеней 221 в поддержку Туадера. Дологеле получил 13 голосов, остальные кандидаты от одного до семи.

Граждане ЦАР, проживающие за ее пределами, активно включились в голосование. В Париже они выстроились в очередь у посольства своей страны еще до открытия. Аналогичная ситуация наблюдалась в столице Чада — Нджамене и в Марокко.

Правительство Республики приложило значительные усилия чтобы центральноафриканцы, проживающие за рубежом, могли принять участие в избирательном процессе. Для некоторых беженцев эти выборы стали первыми в жизни.

Возможно, именно с этим связан гигантский перевес в пользу действующего президента. Центральноафриканцы убедились, что под его руководством страна не забывает о своих гражданах, оказавшихся за границей. Это дает им основания надеяться на возвращение домой, и граждане ЦАР связывают такую перспективу с именем Туадера.