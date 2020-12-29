Александр Васильев рассказал, каких мировых знаменитостей одевал Пьер Карден

Москва, 29 декабря. Известный российский историк моды, театральный художник и телеведущий Александр Васильев заявил ФАН, что французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден был гением, который одевал многих знаменитых людей.

Почетный член Российской академии художеств в эксклюзивном интервью рассказал, каким он запомнит модельера, во вторник скончавшегося в пригороде Парижа на 99-м году жизни.

«Пьер Карден был великим создателем моды, гением футуризма, — отметил Васильев. — Он был человеком, который предвидел моду будущего на ее основных этапах. Он был одним из тех, кто активно внедрял в женский гардероб сначала кожу и кожзаменитель, затем — молнию, накладные карманы, шарообразные формы, черные колготки, водолазки и сапоги-чулки».

По словам ведущего телешоу Первого канала «Модный приговор», Карден приложил руку к нарядам звезд первой величины из самых разных сфер деятельности.

«Он одевал членов группы The Beatles, Майю Плисецкую, он встречал Марлен Дитрих в своем театре Espace Pierre Cardin, — сказал собеседник ФАН. — Карден спас от разорения ресторан «Максим», купил его и создал в нем музей».

Это был великий творец, который был при этом очень богатым человеком, подчеркнул Васильев, который лично хорошо знал Кардена.

«У него были прекрасное палаццо в Венеции и вилла на Лазурном берегу, — напомнил собеседник ФАН. — К слову, он же ведь венецианского происхождения, и его настоящая фамилия — Кардини… У него была прекрасная жизнь, он прожил 98 лет. Это очень достойно».

Ранее стало известно, что легендарный французский модельер итальянского происхождения ушел из жизни в возрасте 98 лет в больнице города Нейи-сюр-Сен, что на западной окраине Парижа.