Война в Йемене: основные события 2020 года

О ключевых событиях и основных тенденциях войны в Йемене по итогам года рассказывает автор Telegram-канала «Сolonelcassad».

Несмотря на то, что большую часть войны хуситы провели в стратегической обороне, в 2019 году, после серии военных побед, последовавших за выигранной битвой за Ходейду, им удалось прочно захватить оперативную инициативу и заставить войска саудовской коалиции перейти к защите на большинстве направлений. В 2020 году хуситы смогли удержать инициативу, добившись громких побед при Хазме, в провинции Аль-Джавф, в Аль-Байде и в Марибе (где осенью пал Лагерь Масс). Главное наступление в провинции Мариб началось еще в апреле текущего года и развивается до сих пор. Несмотря на попытки его остановить или даже перехватить инициативу, саудовская коалиция по-прежнему вынуждена действовать от обороны, с трудом удерживая административный центр региона. Огромные ресурсные вливания в йеменскую войну дают все меньший эффект на поле боя.

Сама же битва за Мариб приобрела черты генерального сражения, результаты которого окажут стратегическое влияние на дальнейший ход всей войны в Йемене и ее завершение. Мало кто в 2015 году мог предположить, что через пять лет, в 2020-м исход войны будет зависеть от битвы за столицу провинции, где саудовская коалиция перейдет к обороне, отражая полномасштабное наступление хуситов по всему фронту.

В 2020 году обострился кризис внутри самой коалиции, в том числе и по причине целого ряда военных неудач. ОАЭ, очевидно, преследует свои собственные узкокорыстные цели, связанные с аннексией Сокотры и расколом Йемена на Северный и Южный, используя для этого STC. Это привело к перманентным столкновениям последних с силами хадистов и боевиками «Аль-Ислах» в Адене, Абьяне и Ходрамауте. Попытки прекратить эти бои, играющие на руку хуситам, давали лишь эпизодические результаты. Саудовская Аравия пытается добиться компромиссных решений от ОАЭ и направить совокупные усилия на борьбу с шиитскими группировками и влиянием Ирана, но на практике Эр-Рияду все сложнее поддерживать единство внутри коалиции, что создает предпосылки для дальнейших успехов хуситов.

2020 год отметился тем, что Эр-Рияд так и не смог реализовать одноименные соглашения, направленные на создание полноценного коалиционного правительства Йемена, куда вошли бы представители Мансура Хади и STC. На деле, оппортунистическая позиция ОАЭ препятствует их реализации, что наносит серьезный ущерб единству саудовской коалиции. Несмотря на усилия Мохаммеда бин Салмана и МИД Саудовской Аравии, довести реализацию соглашений до логического конца им не удалось.

Также стоит отметить фактический срыв Стокгольмских соглашений, которые обеспечивали перемирие под Ходейдой с конца 2018 года. Осенью 2020 года активные боевые действия возобновились, что привело к существенным потерям с обеих сторон и гибели большого числа гражданских. Особенно интенсивными были бои под Аль-Дуррайхимом, где хуситы одержали тактическую победу. ООН продемонстрировала полное отсутствие действенных инструментов по влиянию на эту ситуацию — характерный маркер общего кризиса данной организации. Все это создает предпосылки для серьезной силовой эскалации под Ходейдой в ближайшие месяцы.

Абу-Даби последовательно и методично развивает план по аннексии острова Сокотра и вычленения из состава страны Южного Йемена как отдельного государства. Основными инструментами внутри республики выступают силы Южного Переходного Совета (STC) и силы Тарека Салеха. Данные планы пользуются поддержкой Израиля.

Даже открытое силовое столкновение с прокси-силами Саудовской Аравии и Мансура Хади не останавливает ОАЭ, наоборот, эскалация рассматривается как способ ускорить разделение Йемена и установить монопольную власть STC в южных провинциях страны, включая Аден. Все это приводит к причудливой конфигурации конфликта, когда силы саудовской коалиции, воюющие против хуситов, вдобавок борются еще и между собой, неся существенные потери (за 2020 год погибли сотни солдат и боевиков с обеих сторон, а также были уничтожены десятки единиц техники).

Все это является частью общего кризиса коалиции, которая не смогла быстро победить в йеменской войне и оказалась плохо приспособлена к длительному конфликту на истощение, где отсутствует перспектива полной военной победы.

Начавшееся в апреле 2020 года наступление хуситов в Марибе привело к одной из самых длительных битв за всю войну, да и в целом — это наиболее продолжительная военная кампания в текущих локальных конфликтах за последние пару десятков лет. Учитывая важнейшую роль столицы провинции как центра нефтедобывающей инфраструктуры Йемена, обе стороны прекрасно понимают, что контроль над Марибом имеет решающее значение для всей войны в целом. Поэтому в топку сражения бросаются огромные силы, даже не взирая на серьезные потери в людях и технике, которые на протяжении этих месяцев несли обе стороны. Победа так или иначе спишет их, как это, к примеру, произошло в битве за Ходейду, где триумф хуситов оправдал человеческие жертвы. Стратегический результат оказался важнее.

Хуситы достаточно последовательно придерживались заявленной позиции, выражавшейся в том, что они будут атаковать территорию Саудовской Аравии до тех пор, не прекратятся бомбардировки городов Йемена. Удары дронов и баллистических ракет продолжались в течение всего года. Эр-Рияду удалось отразить часть атак (ЗРК «Пэтриот» PAC-3 показали чуть лучшие результаты, чем старые версии этой системы), но некоторые удары снова продемонстрировали неспособность американских средств ПВО полностью защитить стратегические объекты, что приводило к поражению инфраструктуры Saudi Aramco, аэропортов в Джизане и Асире, портов в Джизане и Джедде. Проблемы с ПВО Саудовской Аравии вынудили США разместить под столицей дополнительную батарею ЗРК THAAD.

Стоит отметить, что хуситы с помощью Ирана продолжают наращивать технологичность ударных средств как для стратегической кампании по бомбардировке Саудовской Аравии, так и для применения их в оперативно-тактических целях. Так, например, происходит с ударами баллистических ракет по полевым лагерям хадистов и саудовской армии на территории Йемена, где силы ПВО у Королевства достаточно скромные и не могут обеспечить гарантированное прикрытие.

Важным событием для йеменской войны стало активное вовлечение Катара в происходящее. По разным оценкам Доха активизировала финансирование хуситов на общую сумму до 500 млн долларов. Эта помощь связана с желанием самой страны и союзной ей Турции, ослабить их стратегических оппонентов — Саудовскую Аравию и ОАЭ, с которыми они сталкиваются в ливийской прокси-войне, а также в вопросе блокады Катара.

Доха расценивает шиитские группировки как инструмент, с помощью которого можно досаждать саудитам, в чем находит полное понимание в Тегеране, отношения с которым при эмире Аль-Тани в последние годы заметно потеплели. Иран рассматривает катарский интерес, как способ перевести часть поддержки хуситов на аутсорс Катару, что в условиях экономических проблем, позволяет сократить расходы на йеменскую прокси-войну.

Тем не менее, даже в условиях экономических проблем и последствий гибели Касема Сулеймани, Иран продолжает рассматривать хуситов как «Хезболлу 2.0», которая должна играть ту же роль в отношении Саудовской Аравии, которую ливанская «Хезболла» играет в отношении Израиля. Успех этой стратегии гарантирует на длительный срок иранские позиции на побережье Красного моря и Аденского залива.

Поэтому различная финансовая и военная помощь хуситам сохраняется, а сам Йемен в числе прочего, стал своеобразным полигоном, где Иран испытывает в противоборстве с современными американскими системами ПВО, свои новейшие баллистические и крылатые ракеты, а также разведывательно-ударные БПЛА и дроны-камикадзе. Сулеймани мертв, но дело его живет.

Иран безусловно может пойти на определенные уступки по Йемену, но только в случае серьезных послаблений Вашингтона по ряду других вопросов, что на текущем этапе выглядит маловероятно. Поэтому за спиной хуситов все также будет нависать густая иранская тень, которая как обычно ведет войну по доверенности, избегая прямого военного столкновения с основными стратегическими противниками — США, Израилем и Саудовской Аравией.

Затягивание конфликта, продолжающееся разрушение социально-экономической инфраструктуры и неспособность гуманитарных программ компенсировать последствия войны и разрухи, уже давно вывели ситуацию в Йемене за грань гуманитарной катастрофы. Кроме того, в этом году добавились эпидемия коронавируса, разрушительные наводнения в Ходейде и Марибе, сильная засуха и гибель части посевов, сокращение внешних программ помощи, а также морская блокада, задерживающая гуманитарные грузы.

Stop genocide in Yemen!



