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Вассерман рассказал о преступлении, которое совершили чиновники WADA

Вассерман рассказал о преступлении, которое совершили чиновники WADA

Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман в эксклюзивном интервью ФАН назвал преступным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ограничить права РФ использовать национальную символику, а спортсменов лишить права участвовать в международных соревнованиях олимпийского цикла.

Вассерман указал — решение WADA, а также вердикт Международного спортивного арбитражного суда в Лозанне о наложении санкций на Россию и ее спортсменов якобы из-за употребления допинга были незаконными.

«Эти решения основаны исключительно на показаниях одного преступника (Григория Родченкова. — Прим. ФАН), причем преступника уличенного в преступлении и не обвиненного в этом преступлении официально — только потому, что он разыграл временное душевное расстройство и даже достаточно квалифицированно имитировал самоубийство, чтобы не пострадать реально», — заявил публицист.

Россию обвиняют в якобы подделке базы данных лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которой руководил Родченков. Обвинения основаны лишь на том, что он передал WADA свою копию этой самой базы данных (БД).

Вассерман рассказал о преступлении, которое совершили чиновники WADA

Родченков не скрывал, что после того, как его уличили в преступлении и отстранили от работы, он сохранил доступ к базе данных. Программу управления БД РУСАДА написал один из его знакомых. Родченков имел возможность вносить изменения в базу данных ведомства — как по ходу работы, так и после отстранения (когда был уличен в преступлении и, что очевидно, был заинтересован в сокрытии следов).

«Если WADA при таких обстоятельствах считает, что версия базы данных Родченкова достоверна, значит WADA помогает преступнику скрывать следы его преступления. По всему миру помощь в сокрытии следов преступления рассматривается как соучастие в преступлении. Соответственно, деятельность WADA, основанная на показаниях Родченкова и на предоставленных Родченковым данных, является соучастием в преступлениях экс-руководителя РУСАДА», — заключил Вассерман.

Вассерман рассказал о преступлении, которое совершили чиновники WADA

Напомним, 9 декабря 2019 года Всемирный антидопинговый комитет (структура Международного олимпийского комитета) установил четырехлетний срок, в течение которого права России на полноценное участие в международных соревнованиях будут ограничены. Спустя год, 17 декабря 2020-го, Международный спортивный арбитраж сократил срок наказания до двух лет.

Российские спортивные чиновники и спортсмены международного уровня лишаются на это время права участвовать в спортивных мероприятиях под российским флагом. Все международные соревнования олимпийского цикла, запланированные в РФ, должны быть отменены.

Вся доказательственная база обвинения производна от доказательства, полученного с нарушением закона. Здесь необходимо применить доктрину «отравленного дерева» — положения, запрещающего использовать доказательства, полученные незаконным путем, а также производные от них доказательства. Это правило формализовано в законодательстве практически всех европейских стран, в том числе в Швейцарии — месте рассмотрения спортивного спора с Россией.

Это значит, что решение Международного спортивного арбитража в Лозанне возможно оспорить в Национальном суде Швейцарии, ссылаясь на преступность действий Родченкова. Он сфабриковал сведения в базе данных российских спортсменов РУСАДА, а затем предоставил ее в распоряжение структур Международного олимпийского комитета.

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