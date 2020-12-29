Вассерман рассказал о преступлении, которое совершили чиновники WADA

Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман в эксклюзивном интервью ФАН назвал преступным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ограничить права РФ использовать национальную символику, а спортсменов лишить права участвовать в международных соревнованиях олимпийского цикла.

Вассерман указал — решение WADA, а также вердикт Международного спортивного арбитражного суда в Лозанне о наложении санкций на Россию и ее спортсменов якобы из-за употребления допинга были незаконными.

«Эти решения основаны исключительно на показаниях одного преступника (Григория Родченкова. — Прим. ФАН), причем преступника уличенного в преступлении и не обвиненного в этом преступлении официально — только потому, что он разыграл временное душевное расстройство и даже достаточно квалифицированно имитировал самоубийство, чтобы не пострадать реально», — заявил публицист.

Россию обвиняют в якобы подделке базы данных лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которой руководил Родченков. Обвинения основаны лишь на том, что он передал WADA свою копию этой самой базы данных (БД).

Родченков не скрывал, что после того, как его уличили в преступлении и отстранили от работы, он сохранил доступ к базе данных. Программу управления БД РУСАДА написал один из его знакомых. Родченков имел возможность вносить изменения в базу данных ведомства — как по ходу работы, так и после отстранения (когда был уличен в преступлении и, что очевидно, был заинтересован в сокрытии следов).

«Если WADA при таких обстоятельствах считает, что версия базы данных Родченкова достоверна, значит WADA помогает преступнику скрывать следы его преступления. По всему миру помощь в сокрытии следов преступления рассматривается как соучастие в преступлении. Соответственно, деятельность WADA, основанная на показаниях Родченкова и на предоставленных Родченковым данных, является соучастием в преступлениях экс-руководителя РУСАДА», — заключил Вассерман.

Напомним, 9 декабря 2019 года Всемирный антидопинговый комитет (структура Международного олимпийского комитета) установил четырехлетний срок, в течение которого права России на полноценное участие в международных соревнованиях будут ограничены. Спустя год, 17 декабря 2020-го, Международный спортивный арбитраж сократил срок наказания до двух лет.

Российские спортивные чиновники и спортсмены международного уровня лишаются на это время права участвовать в спортивных мероприятиях под российским флагом. Все международные соревнования олимпийского цикла, запланированные в РФ, должны быть отменены.

Вся доказательственная база обвинения производна от доказательства, полученного с нарушением закона. Здесь необходимо применить доктрину «отравленного дерева» — положения, запрещающего использовать доказательства, полученные незаконным путем, а также производные от них доказательства. Это правило формализовано в законодательстве практически всех европейских стран, в том числе в Швейцарии — месте рассмотрения спортивного спора с Россией.

Это значит, что решение Международного спортивного арбитража в Лозанне возможно оспорить в Национальном суде Швейцарии, ссылаясь на преступность действий Родченкова. Он сфабриковал сведения в базе данных российских спортсменов РУСАДА, а затем предоставил ее в распоряжение структур Международного олимпийского комитета.