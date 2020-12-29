Только одна страна в мире способна навести порядок на Украине — Российская Федерация. С таким мнением в интервью корреспонденту ФАН выступил украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин заявил, что реальной властью на Украине является посольство США, а не действующий президент страны Владимир Зеленский. Кроме того, политик сравнил сегодняшние отношения американского дипведомства и Украины со временами Золотой Орды. По мнению Добкина, посольство США действует так же, как и средневековое государство, в которое русские князья ездили за ярлыком.

«Посольство США меняет взгляды наших политиков и не стесняется этого. То есть, если им надо что-то продавить, они вызывают к себе украинского министра. Я не оговорился — именно вызывают и дают ему указания, потом делают совместное коммюнике и совместные фотографии», — рассказал Добкин в интервью RT.

Политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление экс-мэра Харькова. По его словам, Украина сегодня полностью находится под внешним управлением со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

«Я согласен с заявлением Михаила Добкина о том, что Украина находится под полным контролем США и их партнеров. Это не секрет. Американское посольство на территории Украины – исполнительная дирекция, представлявшая интересы США. Кто находится в этом здании – ЦРУ, американские военные и так далее. Через это представительство Вашингтон реализовывает все свои «хотелки». Сегодня фактически у Украины нет президента. Не был президентом и Петр Порошенко, поскольку страной управляла Америка. Зеленский находится в том же положении. На данный момент страна находится под протекторатом США», — сказал собеседник ФАН.

Журавко считает, что только одна страна в мире способна навести порядок на Украине — Российская Федерация.

«Что касается вопроса о том, сможет ли Украина выйти из-под влияния со стороны США. На сегодняшний момент это сделать фактически невозможно. Нет лидера, способного объединить всю страну. Есть говорящие головы – Зеленский и Порошенко. Государство можно вывести из-под контроля США только благодаря внешним силам. Так, в 2014 году Вашингтон провел Майдан, поскольку преследовал свои интересы на Украине. Это должна быть страна, которая заинтересована в наведении порядка и установлении мира. Чтобы Украина была самостоятельной и дружественной. Не нужно скрывать правду – только Россия может навести порядок на Украине. Но у людей должен быть свой национальный лидер, который будет болеть и переживать за государство», — резюмировал Журавко.

Ранее ведущий эксперт Украинского института политики Кирилл Молчанов сообщил о том, что Международный валютный фонд обманул Украину, выделив всего 2,5 млрд долларов вместо 10 млрд долларов за продажу земли.