Политолог назвал отличия социалистов от команды Джо Байдена

Никаких социалистов в команде Демократической партии США, которая может занять Белый дом, нет. Это ничего хорошего для граждан США не сулит. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

В сторону социализма?

Социализм стал более приемлемым в 2020 году для того, чтобы быть основой экономической политики по умолчанию для членов Демократической партии США. Такое заявление сделала бывший представитель США в ООН Никки Хейли.

«2020-й был годом, когда социализм стал мейнстримом», — написала она в Twitter.

Назвав социализм «опасной идеологией», бывший губернатор Южной Каролины отметила, что он «потерпел неудачу везде, где был испробован, и разрушил бесчисленные жизни». Она добавила, что «эта ужасающая тенденция угрожает будущему каждого американца»,

Неолиберальные ценности

Как считает Владимир Соловейчик, Ники Хейли ошибается. Она, как и многие консервативно-настроенные американские политики, как и электорат Республиканской партии США и сторонники президента Дональда Трампа, понимает под социализмом ту неолиберальную политику, которую проводили администрации Билла Клинтона и Барака Обама. Которую будут, скорее всего, проводить администрации Камалы Харрис и Джо Байдена.

«Социализм подразумевает отсутствие частной собственности на средства производства, и, очевидно, что никто из Демократической партии США, которой в итоге фальсифицированных выборов достался Белый дом и контроль над палатой представителей Конгресса США, не станет частную собственность отменять. Они не станут ничего национализировать ни в промышленности, ни в банковском секторе, ни в сельском хозяйстве. Другое дело, что неолиберальный мейнстрим действительно главенствует сейчас в общественном сознании США и в общественно-политической жизни. Тут Ники Хейли совершенно права. Итоги уходящего года это вполне подтвердили», — пояснил Владимир Соловейчик.

По его мнению, когда политическую повестку дня начинают определять либеральные идеологи, опирающиеся на традиционный электорат Демократической партии США — постоянно неработающих получателей пособий и социальной помощи, иначе и быть не могло. Эта политическая повестка в корне отличается от той, которую довольно успешно проводил в жизнь в первые три года своего президентства Дональд Трамп. Вместо развития промышленности — помощь финансовому сектору. Вместо создания новых рабочих мест — расширение круга получателей пособий и социальной помощи. Вместо сосредоточения на решении проблем внутри США, прежде всего в сфере экономики, — борьба за «развитие демократии» по всему миру.

«Трамп был, на мой взгляд, хорошим президентом для своей страны (это не означает, разумеется, что он был другом нашей страны — отнюдь нет), много сделавшим для работающих американцев, в том числе и в социальной сфере, о чем либеральные СМИ либо вовсе не писали, либо скупо упоминали сквозь зубы. И то, что он проиграл тандему Харрис — Байден, пусть и путем фальсификаций итогов голосования, говорит, какого рода тенденции задают нынче тон в США. Это неолиберальные тенденции, которые многие консервативно настроенные американцы называют «социализмом», — добавил Владимир Соловейчик.

Но, заметил эксперт, никаких социалистов в команде Харрис и Байдена нет. Более или менее социалистически настроенные политики из Демократической партии США, как например Берни Сандерс, не получат никаких мест в новой администрации, которая будет целиком укомплектована неолибералами. Последнее обстоятельство ничего хорошего для трудящегося большинства граждан США не сулит.