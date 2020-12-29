Турция приостановила операцию по возвращению сирийских наемников из Ливии

Ковентри, 28 декабря. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) заявила, что иностранные наемники остаются на территории Ливии, сообщает издание Alhadath.

По данным организации, Анкара прекратила операцию по возвращению боевиков на Ближний Восток. Несмотря на подписание соглашения о режиме постоянного прекращения огня, порядка восьми тысяч наемников сейчас находятся в Ливии.

Арабское СМИ предположило, что Турция собирается использовать их для новых атак на ЛНА. Однако SOHR не дала официального подтверждения этой теории.

Напомним, что контракты сирийцев с Анкарой истекли. Более десяти тысяч боевиков, в числе которых оказались 350 несовершеннолетних, уже приехали в Сирию. Однако с середины ноября их прекратили возвращать домой.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция продлила срок присутствия военного контингента на территории североафриканской страны на полтора года. Ливийские политологи возмущены, что республика не собирается выводить военнослужащих, наемников и технику из региона.