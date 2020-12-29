Топ-5 ужасающих примеров неудачной пластики звезд

Большинство женщин хотели бы оставаться молодыми и привлекательными, несмотря на возраст. Особенно трепетно к своей внешности относятся знаменитости. Когда годы берут свое, красавицы прибегают к услугам пластических хирургов. Но результат работы врачей непредсказуем. Топ-5 звезд, которые изуродовали себя пластическими операциями, — в материале ФАН.

Донателла Версаче

Донателла Версаче долгое время была лишь тенью своего знаменитого брата Джованни. Но после его трагической кончины в 1997 году она взяла на себя управление модным домом. Тогда же Донателла сделала первые пластические операции, которые, мягко говоря, были неудачными. Позже она пыталась исправить последствия вмешательства — сделала подтяжку, накачала губы и изменила щеки, но это не спасло ситуацию.

Жаклин Сталлоне

Мать известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне неоднократно прибегала к услугам хирургов. В молодости Жаклин была танцовщицей, актрисой и даже астрологом. Завидная красавица трижды была замужем и, судя по всему, хотела как можно дольше оставаться молодой. Однако из-за многочисленных операций 96-летняя Сталлоне стала пугающим примером неудачных операций.

Ивон Уэлдон

Светская львица и в прошлом известная гольфистка Ивон Уэлдон стала звездой после того, как снялась в фильме «Неудержимые-3». Огромные губы и неподвижное лицо Уэлдон произвели неизгладимое впечатление на зрителей. Теперь жертва пластики регулярно появляется на страницах американских таблоидов.

Эльза Паттон

Звезда американского реалити-шоу «Реальные домохозяйки Майами» Эльза Паттон прибегала к услугам пластических хирургов еще до того, как стала знаменита. Но после того как Паттон стала любимицей американских телезрителей, она сделала еще несколько операций. Некогда миловидная женщина превратила свое лицо в разбухшую от филлеров маску. Паттон делала круговую подтяжку лица, пластику носа, век, бровей, вставила филлеры в скулы и подбородок.

Джоселин Вильденштейн

Джоселин стала по-настоящему мировой знаменитостью. Она решила прибегнуть к услугам пластического хирурга еще в 1978 году ради того, чтобы удержать бывшего мужа. Джоселин перекроила свои лицо, чтобы быть похожей на львицу, поскольку ее супруг Алек Вильденштейн был страстным охотником. Однако удержать любимого ей не удалось, и Джоселин продолжила улучать свою внешность. Сейчас 80-летняя женщина-кошка продолжает эпатировать публику своим внешним видом и яркой личной жизнью.