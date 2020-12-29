Людмила Бокова исключила переход на полностью дистанционное образование в России

Москва, 29 декабря. Исполняющая обязанности директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Людмила Бокова заверила ФАН, что в России нет и не было дистанционного образования. Она отметила, что переход на него в нашей стране едва ли возможен.

Бывший депутат Госдумы и экс-сенатор Совета Федерации дала ФАН эксклюзивное интервью, в котором рассказала о проблемах и перспективах цифровой образовательной среды.

«У нас есть применение дистанционных технологий в обучении, но нет и не было дистанционного образования и вряд ли в ближайшее время будет, — заявила собеседница ФАН. — Даже понятие «дистанционное образование», как таковое, отсутствует в законе «Об образовании».

Зато есть обучение с применением дистанционных технологий, и это — право, а не обязанность образовательного учреждения, подчеркнула Бокова.

«Оно может выбрать для себя формат применения таких технологий и решить, где и как именно применять, в каком объеме, — отметила она. — Все это регулируется нормативными локальными актами. Мы лишь разрабатываем, а затем рекомендуем методологию, как правильно использовать эти технологии в образовательном процессе».

Бывший заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассказала в интервью о том, что в нашей стране начался эксперимент по повсеместному внедрению цифровой образовательной среды, оператором которого стал как раз ФИЦТО.

Людмила Бокова также призналась, что платформа «Российская электронная школа» вызывает немалый интерес и в других государствах, прежде всего в ближнем зарубежье.