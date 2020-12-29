Господдержка добросовестных НКО в России может стать постоянной

В России может появиться реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которым на постоянной основе будет оказываться государственная поддержка. Соответствующее постановление готовит правительство России.

Как выяснил ФАН, составлять этот перечень будет Министерство экономического развития РФ.

Помощь на постоянной основе

Закон о некоммерческих организациях в России был принят еще в 1996 году. С 2008 года регистрацию и ведение реестра НКО возложили на Министерство юстиции, оно же отвечало за прием и публикацию отчетов этих организаций. По факту роль ведомства сводилась к выборочному контролю и надзору за некоммерческим сектором. Одновременно поддержка НКО в форме распределения субсидий по субъектам оказалась в ведении Минэкономразвития.

Отметим, что некоммерческий сектор был очень разнородным, поскольку НКО зарегистрировали все госкорпорации, многочисленные профессиональные спортивные клубы и еще многие организации, деятельность которых невозможно назвать некоммерческой. Благотворительные фонды и другие «классические НКО» многократно поднимали вопрос о том, как должна быть устроена классификация некоммерческого сектора и его господдержка.

В 2017 году правила финансирования НКО изменили. Были введены конкурсы с четкими условиями принятия заявок, а критерии отсева НКО установил Фонд президентских грантов.

В конце апреля президент Владимир Путин распорядился предоставить НКО дополнительные меры поддержки. Речь идет, в частности, об отсрочке на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества. Затем правительству было поручено обеспечить списание налогов и страховых платежей за второй квартал для малого бизнеса и некоммерческих организаций, которые пострадали от пандемии COVID-19.

Весной в экстренном порядке Минэкономразвития было сформировано два реестра: в первый вошли СОНКО, являющиеся получателями грантов Фонда президентских грантов и субсидий, а также централизованные религиозные организации. Во второй — НКО, в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Предложение о формировании единого реестра СОНКО, которым помощь будет оказываться на постоянной основе, было сформулировано комитетом Госдумы по развитию гражданского общества в 2018 году. В реестр должны быть включены СОНКО, регулярно предоставляющие ежегодную отчетность, рассказал ФАН глава комитета Сергей Гаврилов. Он пояснил, что речь идет о формировании реестра добросовестных организаций, которые получали гранты и продемонстрировали, что они работают эффективно.

«Готовится постановление правительства, в соответствии с которым Минэкономразвития будет вести указанный реестр СОНКО для оказания им мер государственной поддержки на постоянной основе, — сказал Гаврилов. — Среди критериев включения НКО в реестр нет положения о проверке эффективности осуществления проектов. Такого критерия, как «достойная» или «недостойная» организация для включения в реестр, безусловно, не будет».

Как пояснил депутат, эффективность деятельности НКО учитывается, например, Фондом президентских грантов в ходе конкурсов на получение финансирования. Для включения в рассматриваемый реестр НКО не нужно будет ничего доказывать.

«Причиной для исключения НКО из реестра будет непредоставление в Министерство юстиции отчетности о деятельности либо указание нулевой деятельности в отчетности НКО», — уточнил Гаврилов.

ФАН направил запрос в Министерство экономического развития и ознакомит читателей с позицией ведомства, как только получит ответ.

Главное — не переборщить с господдержкой

НКО нуждаются в постоянной поддержке, убежден советник руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Дмитрий Поликанов. В беседе с ФАН он отметил, что поддержка нужна не только проектная, но и в части административных расходов, потому что для большинства некоммерческих организаций именно это является проблемой.

«Главное — не передозировать эту государственную поддержку, потому что это все-таки некоммерческий сектор и плохо, если он будет существовать лишь на государственные деньги. Поэтому здесь важно найти баланс. Но такая поддержка безусловно, необходима», — сказал Поликанов.

Он пояснил, что частные доноры, люди, корпорации охотно жертвуют на реализацию каких-то проектных инициатив. При этом крайне трудно найти средства на поддержание человеческого ресурса, который все эти инициативы будет осуществлять.

«Если такой реестр появится, появятся постоянные меры поддержки для проверенных НКО с хорошей репутацией, которые регулярно публикуют отчеты, кто полностью прозрачен в соответствии со стандартами информационной открытости, то, конечно, это благотворно скажется на развитии сектора», — добавил эксперт.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова утвердила комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам и по расширению их возможностей для участия в оказании социальных услуг. Комплекс мер содержит пять разделов и 70 пунктов о докладах и документах, которые необходимо подготовить к определенному сроку в период с 2021 по 2024 годы.

Добавим, что в День волонтера ФАН подробно рассказывал, как государство оценивает и облегчает работу добровольцев в России.