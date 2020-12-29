Анатолий Вассерман и Виталий Милонов ответили на ограничения МОК

Журналист, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман и депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов вынесли на обсуждение общества предложения, нейтрализующие усилия Международного олимпийского комитета (МОК) по обезличению российских спортсменов на международных соревнованиях. Речь идет о запрете выступлений под российским флагом.

Анатолий Вассерман в интервью ФАН предложил выступать отечественным спортсменам на Олимпийских играх и соревнованиях четырехлетнего олимпийского цикла в костюмах цветов российского триколора и вообще без флага, сохранив таким образом идентичность и узнаваемость.

«Несмотря на запрет использования российского триколора в недавнем решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне, за нами оставлено право использования цветов российского флага в спортивной форме. Есть идея поступить именно так, вообще не поднимая никакого флага. Олимпийские правила даже при введенных санкциях разрешают указывать на форме наименование государства «Российская Федерация» при условии указания рядом шрифтом того же размера текста «Нейтральный агент». Мы можем эффективно воспользоваться этой правовой лазейкой», — сказал эксперт.

Комментируя ФАН двухлетний запрет России отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры под собственным флагом, Виталий Милонов указал, что запрет распространяется не только на привычный нам бело-сине-красный стяг, но и на все исторические флаги государств, преемницами которых является Россия. Это не помешает остаться нашим спортсменам хорошо узнаваемыми.

«Сделать наших спортсменов легко узнаваемыми возможно, использовав не только цвета, но и символику с инфографикой. На нынешний двухлетний период ограничений России Международным олимпийским комитетом возможно размещение сильно стилизованной фигуры двуглавого орла с российского герба либо отлично идентифицируемой фигуры Георгия Победоносца. Она сделает наших спортсменов хорошо узнаваемыми для болельщиков. Пожалуй, стоит задуматься об использовании в цветах спортивной формы георгиевской символики. Цвета яркие, их нет у спортсменов других стран, узнаваемость стопроцентная», — отметил политик.

Напомним, 9 декабря прошлого года Всемирное антидопинговое агентство, структура МОК, установило четырехлетний срок, в течение которого Россия будет ограничена в правах на полноценное участие в международных соревнованиях.

17 декабря этого года Международный спортивный арбитраж сократил срок наказания до двух лет.

В течение этого времени, кроме выплаты расходов на суды в сумме 1,7 млн долларов и штрафа в 100 тыс. долларов, нас ждут следующие унизительные ограничения:

— российские представители не могут быть назначены и не могут входить в состав руководящих органов МОК;

— российские официальные лица не могут участвовать и посещать любые олимпийские мероприятия;

— Россия не может подавать заявки на проведение олимпийских мероприятий;

— флаг России не может быть поднят на любых соревнованиях олимпийского цикла;

— более 40 наших спортсменов лишены возможности участвовать в соревнованиях.

Неординарные предложения Вассермана и Милонова не подпадают под спортивные санкции, а, наоборот, направлены на усиление узнаваемости наших участников на спортивных соревнованиях олимпийского цикла. На асимметричные решения России реакция международных организаций, согласованно ведущих травлю РФ в спортивной отрасли, прогнозируемо будет яркой, считают наблюдатели.