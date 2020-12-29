Байден обвинил Трампа в блокировке работы при передаче власти в США

Джо Байден пожаловался на то, что команда Дональда Трампа не дает ему начать процедуры передачи власти. Об этом сообщает американская ежедневная газета The Washington Post.

Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа и его команду в препятствовании передаче власти новой администрации, особенно в сфере национальной безопасности. По словам первого, трудности возникли в Управлении бюджетом и Минобороны США, где его переходная команда столкнулась с «преградами» со стороны политического руководства.

«Прямо сейчас мы просто не получаем всю необходимую нам информацию от уходящей администрации в ключевых областях национальной безопасности. На мой взгляд, это не что иное, как безответственность», — сказал Байден.

Он предупредил, что проволочками в плане передачи власти могут воспользоваться противники Соединенных Штатов.

«Поскольку наша страна находится в переходном периоде, мы должны убедиться, что ничего не потеряно при передаче полномочий между администрациями. Моей команде нужна четкая картина расположения наших сил по всему миру и наших операций по сдерживанию врагов. Нужно избежать каких-либо затруднений или догадок, которыми могут попытаться воспользоваться наши противники», — добавил представитель Демократической партии.

То, что Байден обвинил действующего президента в попытках поставить под вопрос национальную безопасность страны, подчеркивает беспрецедентный и вызывающий разногласия характер нынешнего перехода власти в США. Менее чем за месяц до дня инаугурации демократ заявил о том, что готов решать накопившиеся в стране проблемы с коронавирусом и экономикой.

Помимо этого, Байден, как сообщает американское издание, встретил заметное сопротивление со стороны Трампа, который отказался признать итоги выборов и продолжает предпринимать попытки оспорить результаты голосования. Действующий глава государства полностью заблокировал любые усилия по переходу власти. Он отказался сообщить, будет ли присутствовать на инаугурации Байдена, поэтому команда избранного президента считает, что глава США не придет на мероприятие.

Тем временем Байден и избранный вице-президент Камала Харрис присутствовали на виртуальном брифинге с 15 советниками по национальной безопасности и внешней политике, в том числе несколькими потенциальными кандидатами в кабинет министров. В последующих комментариях демократ сказал, что страна понесла «огромный ущерб» во время президентства Трампа.

«Многие из них потерпели поражение с точки зрения персонала, возможностей и морального духа, в политических процессах, которые атрофировались или были отодвинуты на второй план из-за того, что наши альянсы пришли в упадок в общем уходе от мира. И все это усложняет нашему правительству работу по защите американского народа, защите наших жизненно важных интересов в мире, где постоянно возникают угрозы. В это же время наши противники постоянно приспосабливаются», — заявил Байден.

Исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер оспорил обвинение демократа, рассказав, что более 400 чиновников ведомства приняли участие в 164 встречах с переходной группой и предоставили более 5000 страниц документов. Однако Миллер внезапно отложил все переходные встречи 18 декабря, отметив, что команда нового президента и администрация Трампа договорились о том, что в период отпусков процесс будет поставлен на паузу. Но представители команды Байдена это отрицают.

В свою очередь новый президент заявил, что большинство правительственных агентств продемонстрировали «образцовое сотрудничество» с его переходной командой, особенно с учетом проблем, связанных с пандемией и попытками администрации Трампа затормозить консультации. Демократ отметил, что четыре года назад он и тогдашний президент Барак Обама предоставили приходящей администрации Трампа и 48-му вице-президенту США Майку Пенсу «доступ ко всему, что у них было». Он добавил, что в министерствах работают патриоты страны, которые понимают всю сложность ситуации.

«Они никогда не прекращали выполнять свою работу и продолжали служить нашей стране изо дня в день, чтобы защитить своих соотечественников-американцев. Эти агентства наполнены патриотами, которые заслужили наше уважение. С ними не следует обращаться как с политическими футбольными мятежниками», — указал Байден.

В качестве примера того, что действующие власти не хотят передавать власть избранному президенту, он указал на пандемию, от которой в декабре погибло больше американцев, чем в любой предыдущий месяц. С марта коронавирусом в США заболело почти 19,3 миллиона человек, а умерло более 330 тысяч.

«В этом году мы так болезненно осознали, чего стоит неподготовленность», — сказал демократ.

Байден добавил, что под его руководством Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям будет играть огромную роль в безопасном, справедливом и эффективном распределении вакцин среди как можно большего числа американцев в кратчайшие сроки.

«Мы хотим быть уверены, что наша администрация готова в полной мере использовать внутренние возможности и возможности Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях», — указал он.

В своем выступлении Байден выразил несогласие с подходом Трампа к международным делам, заявив, что Соединенным Штатам необходимо укреплять свои союзы с единомышленниками не только для борьбы с пандемией, но и для решения проблемы изменения климата и «стратегических вызовов» из Китая и России.

«Прямо сейчас существует огромный вакуум. Нам придется вернуть доверие и уверенность в мире, который начал находить способы работать без нас», — отметил он.

Новый глава сказал, что он был проинформирован о шагах, необходимых для «ликвидации гуманитарной катастрофы, которую администрация Трампа систематически создавала на южной границе США». Байден добавил, что работа начнется в первый день его пребывания в должности президента США, но может занять некоторое время.

«Мы будем работать целенаправленно, усердно и ответственно, чтобы отменить ограничения Трампа, начиная с первого дня. Но это не так просто, как щелкнуть выключателем, чтобы снова все включить, особенно во время пандемии», — заметил демократ.

Байден прокомментировал и взрыв в Нэшвилле, заявив, что федеральные, государственные и местные правоохранительные органы «работают круглосуточно, чтобы получить больше информации о мотивах или намерениях». Он похвалил полицию города и другие службы быстрого реагирования, сообщив, что «их храбрость и хладнокровие» спасли жизни американских граждан.

«Этот взрыв был напоминанием о разрушительной силе, которую могут использовать отдельные лица и небольшие группы. Нужно сохранять бдительность по всем направлениям», — резюмировал Байден.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что США обнулили свой статус независимого государства, присоединив Техас 175 лет назад и сделав его 28-м штатом. До сих пор в регионе сложно найти людей, которые не считали бы Вашингтон «оккупантом», а присоединение штата — законным.