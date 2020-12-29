Американка отобрала у полицейского дубинку и избила его за просьбу надеть маску

Разъяренная женщина из Сент-Луиса на заправочной станции избила помощника местного шерифа за просьбу надеть маску. Об этом сообщает американское интернет-издание The Gateway Pundit.

Инцидент произошел на заправочной станции Shell в 700-м квартале бульвара Норт-Такер. Полиция Сент-Луиса опубликовала видео с камер видеонаблюдения, на котором можно увидеть, как женщина входит на заправку с медицинской маской в руке. 59-летняя помощник шерифа, которая охраняла заправку, сделала ей замечание, после чего стороны конфликта обменялись несколькими репликами.

На видеозаписи, предоставленной полицией Сент-Луиса, не зафиксирован момент нападения на помощника шерифа, но согласно пресс-релизу, женщина вышла из себя после того, как сотрудник правопорядка пригрозила не пустить ее на заправку без маски. Полиция заявила, что женщина начала толкать и бить полицейского, когда она вышла из магазина, который находится на территории заправки.

Во время драки, по словам полиции, подозреваемая отобрала у сотрудника правоохранительных органов полицейскую дубинку и нанесла ей несколько ударов. После этого женщина села в автомобиль красного цвета и скрылась с места происшествия. Шериф Сент-Луиса Вернон Беттс заявил, что его подчиненная была госпитализирована в ближайшую больницу с сотрясением мозга.

«Первая реакция — выразить озабоченность по поводу моего заместителя, который получил травмы головы. Я уверен, что она пойдет на поправку. Моя помощница прекрасно справилась с ранением и давлением со стороны нападавшего», — рассказал шериф.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о подрыве автомобиля в городе Нэшвилле штата Теннесси. Результат анализа ДНК помог правоохранительным органам США установить личность предполагаемого инициатора взрыва. Им оказался местный житель Энтони Куинн Уорнер.