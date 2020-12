Зачем Китай развивает инфраструктуру Камбоджи

По состоянию на 2019 год Китай профинансировал и построил в Камбодже 31 автомагистраль и 8 мостов общей протяженностью около 3000 километров. Миллиарды долларов были направлены на модернизацию порта и города Сиануквиль или вложены в недвижимость в Пномпене. Активно развивается мелкий и средний китайский бизнес, а вместе с ним растет число граждан КНР, проживающих в Королевстве.

Камбоджийское правительство старается извлечь как можно большую выгоду из вложений Поднебесной, которые в последнее время стали крайне важным источником экономического роста. Однако аналитики все чаще отмечают чрезмерную политическую зависимость Пномпеня от Пекина, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на положении дел в стране и регионе.

В рамках проекта «Сети влияния» автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, как КНР постепенно вовлекает Камбоджу в сферу своего влияния посредством инвестиций в инфраструктурные проекты в пределах инициативы «Один пояс, один путь», каковы перспективы открытия военной базы НОАК на берегу Сиамского залива, и почему возникло предложение исключить Королевство из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Китай — главный инвестор Камбоджи. Из 3,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), зарегистрированных в 2019 году, 47% поступило из КНР, прежде всего, в рамках глобальной инфраструктурной инициативы Пекина «Один пояс — один путь». Китайские ПИИ в основном ориентированы на недвижимость, транспортные проекты, энергетику и финансовый сектор Королевства, а большая их часть направляется в прибрежные районы на юге страны. Большое внимание китайцы уделяют крупнейшей в Камбодже особой экономической зоне Сиануквиль (SSEZ), которая была создана в 2008 году еще до официального запуска «Пояса и Пути».

Компании из КНР провели модернизацию единственного международного глубоководного порта Сиануквиль, через который проходит более 90 процентов общего контейнерного трафика Камбоджи. Стратегически значимые морские ворота Королевства по важности для Китая не уступают подобным проектам на Шри-Ланке, Мальдивах или в Пакистане. Сеть китайских военных и коммерческих объектов вдоль морских коммуникаций получила неофициальное название «Жемчужная нить». Ее основной целью считается усиление влияния Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китайские банки также финансируют проект скоростной автомагистрали протяженностью 190 км и стоимостью около 2 млрд долларов между столицей Пномпенем и портовым Сиануквилем. Всеми работами занимается «Китайская компания коммуникаций и строительства» (СССС), которая через свою дочернюю структуру, «Китайскую компанию по строительству дорог и мостов» (CRBC), будет взимать плату за проезд по новому шоссе в соответствии с концессионным соглашением с правительством Камбоджи.

Вместе с инвестициями и совместными проектами большими темпами растет и объем двусторонней торговли между Камбоджей и КНР — в среднем на 26% ежегодно в течение последних 10 лет. Китай стал крупнейшим торговым партнером Королевства, но при этом на китайский импорт приходится 80% товарооборота на общую сумму в 9,4 млрд долларов.

Пномпень все чаще обращается к Пекину за финансовой и дипломатической помощью, поскольку власти сталкиваются с усилением давления Запада по поводу состояния демократии и соблюдению прав человека в стране. В августе текущего года Европейский союз частично лишил Камбоджу торговых преференций, предоставляемых в рамках схемы «Все, кроме оружия» (ЕВА). Это сказалось на камбоджийской швейной промышленности, предоставляющей наибольшее количество рабочих мест и приносящей экономике ежегодно около 7 млрд долларов, из которых примерно 77 процентов приходится на экспорт в ЕС.

В ответ правительство Хун Сена в октябре срочно заключило первое соглашение о свободной торговле с Китаем. Правда, основной упор в новом договоре делается на беспошлинный экспорт камбоджийской сельскохозяйственной продукции, поэтому он не сможет полноценно заменить европейские льготы и не решит проблему рынков сбыта для швейной промышленности страны.

Китай также объявил о предоставлении Камбодже займов и грантов на сумму 140 млн долларов для финансирования восьми «приоритетных» инфраструктурных проектов, включая прокладку подводного оптоволоконного интернет-кабеля между Сиануквилем и Гонконгом, строительство и расширение национальных дорог и электростанции.

Щедрые китайские инвестиции в рамках инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь», а также рост торговли между странами во многом оказали положительное влияние на экономику Камбоджи, которая в последние годы существенно повысила благосостояние собственных граждан. Вместе с тем кратно возросло влияние Пекина на правительственную элиту Королевства, что позволяет относительно легко утверждать новые проекты, инициированные и финансируемые Китаем.

Одной из очевидных проблем чрезмерного вовлечения в китайские инициативы может стать так называемая «долговая ловушка». По состоянию на 2019 год государственный долг Камбоджи составлял 7,6 миллиарда долларов, из них 40 процентов приходятся на долю Китая, который является крупнейшим кредитором страны.

В отличие от ситуации в соседнем Лаосе, уровень задолженности Пномпеня перед Пекином в настоящее время находится на приемлемом уровне, что позволяет исправно выплачивать проценты по кредитам. Но учитывая новые займы от китайских банков и общие проблемы в глобальной экономике последнего времени, существуют опасения, что Королевство может в итоге пойти по пути Шри-Ланки, которая была вынуждена передать китайцам порт Хамбантота в долгосрочную аренду на 99 лет.

На юге Камбоджи китайцы в полной мере применяют стратегию «порт-парк-город», которая предусматривает строительство или расширение порта, ближайшего промышленного парка и города, в котором могут разместиться китайские граждане.

За последние пять лет развитие нового индустриального парка в портовом городе Сиануквиль позволило создать тысячи рабочих мест для камбоджийцев. Но неожиданно для многих сюда переехали и десятки тысяч граждан КНР, а вместе с ними появились казино, отмывание денег и китайские криминальные группировки, порой устраивающие разборки прямо на улицах.

Китайские компании предпочитают завозить рабочих из Поднебесной, потому что с ними легче сотрудничать, так как все говорят на одном языке и придерживаются единой трудовой этики. Китайцам в большинстве случаев предлагают более высокую заработную плату, чем камбоджийцам, что также вызывает недовольство в обществе.

Власти всеми силами стараются не акцентировать внимание на проблеме китайских иммигрантов, которые в 2019 году составили более 60% всех иностранных жителей Королевства. В 2019 году в одном Сиануквиле официально насчитывалось около 120 000 китайцев, что эквивалентно количеству местных камбоджийцев. При этом только у 15 процентов из них были разрешения на работу.

В июне прошлого года произошла трагедия с обрушением строящегося здания, владельцем которого был китаец. В результате происшествия погибли 28 человек. Последовавшие проверки показали, что в Сиануквиле гражданам Китая принадлежит более 90% предприятий, включая почти все отели и гестхаусы, 41 ночной клуб и караоке-бар, 46 массажных салонов, 48 из 62 казино и 95% ресторанов.

Еще недавно Сиануквиль рассматривался как новый азиатский центр игорной индустрии, способный в будущем затмить Макао, сильно пострадавший от борьбы с коррупцией и отмыванием денег в Китае. Все это привело к переносу в Камбоджу китайских казино, включая очень популярные онлайн площадки. Несмотря на то, что азартные игры в Королевстве технически запрещены и камбоджийцам нельзя посещать подобные заведения, данные правила не распространяется на иностранцев.

В августе 2019 года под давлением властей Китая премьер-министр Хун Сен заявил о полном запрете всех видов и форм азартных онлайн-игр в стране, ссылаясь на «угрозу общественному порядку». Это послужило причиной массового исхода китайцев из Камбоджи. По разным оценкам, страну покинули от 200 тысяч до 400 тысяч граждан КНР, постоянно проживающих в Королевстве, что привело к заморозке многих инвестиционных проектов в Сиануквиле. Хотя казино официально никогда не были частью инициативы «Один пояс — один путь», игорный бизнес оказался одним из самых заметных и важных результатов китайского присутствия на камбоджийском побережье Сиамского залива.

Еще одним негативным следствием растущего влияния Китая в Камбодже стали постоянные слухи о возможном размещении войск НОАК в стране.

В последние несколько месяцев на военно-морской базе Реам снесли ряд построенных американцами и австралийцами технических конструкций и зданий, включая штаб тактического командования Национального комитета морской безопасности. Камбоджийские власти говорят, что переносят все структуры на остров Преаб возле Сиануквиля, в 30 км к северу от Реама. Еще в конце 2017 года правительство официально уведомило об этом всех международных партнеров, в частности американцев, и не получило никаких возражений с их стороны.

#Cambodia’s Leader Denies #PLANavy Granted Basing Rights at Ream Naval Base

AP, June 1, 2020https://t.co/8QIwbCYdQo pic.twitter.com/mHtOpltmol — International Naval & Maritime News (@NavalNews) June 1, 2020

В свою очередь западные наблюдатели считают, что снос зданий произошел после того, как власти заключили сделку с КНР о размещении китайских войск на территории Королевства. В июле 2019 года The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщила, что Пекин и Пномпень якобы подписали секретное соглашение, дающее Китаю доступ к военно-морской базе Реам на 30 лет с последующим автоматическим продлением договора каждые 10 лет. Взамен китайцы обязались построить новую инфраструктуру для чего якобы и пришлось убирать существующие здания.

An additional U.S.-built facility at Cambodia’s Ream Naval Base has been removed. The Rigid-Hulled Inflatable Boat (RHIB) maintenance facility, built in 2017, was dismantled in late October/early November, satellite imagery reveals: https://t.co/WZ2lXaYe11 pic.twitter.com/sdrBkE6BoX — AMTI (@AsiaMTI) December 15, 2020

Правда, никаких доказательств американская сторона так и не предоставила. Правительство Хун Сена все обвинения отрицает и ссылается на положения конституции, прямо запрещающие размещение иностранных военных в стране. В августе прошлого года по приглашению министерства обороны около 70 местных и международных журналистов посетили базу Реам, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо следов пребывания войск НОАК.

Еще одним потенциальным «претендентом» на роль китайской военной базы в Камбодже считается крупный туристический проект «Тара Сакор» стоимостью 3,8 млрд долларов. В мае 2008 года правительство предоставило китайской компании «Объединенная группа развития» (UDG) право аренды 36 тысяч гектаров на 99 лет в провинции Кахконг на юге страны. На церемонии передачи земли присутствовал бывший первый вице-премьер КНР Чжан Гаоли, в то время занимавший пост секретаря Комитета КПК города Тяньцзинь.

Beijing’s long runway at Dara Sakor gives rapid access to the borders of Thailand & Vietnam & it’s accessible from Ream Naval Base, where PLA Navy has the 30 year lease.



Note also, the runway is only a short hop from the Malay peninsula. pic.twitter.com/DUaFPlDYVE — Discredited Social Entity Parler@chaleck (@Chaleck) December 23, 2019

С 2016 года «Тара Сакор» внесен в список приоритетных проектов сотрудничества Камбоджи и Китая и считается частью китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь». Фактически китайские инвесторы получили поддержку правительства задним числом по мере развития связей между Пекином и Пномпенем.

Комплекс занимает около 20% побережья Королевства и должен был стать роскошным курортом. Но после возведения отеля, поля для гольфа и дороги, проект по большей части приостановили, за исключением строительства международного аэропорта Тара Сакор с трехкилометровой взлетно-посадочной полосой. Именно этот воздушный порт, по мнению западных специалистов, может в будущем быть использован китайскими военными для своих нужд.

A report from source that an airbase was built at Cambodia's Dara Sakor Seashore Resort for China Military. pic.twitter.com/euFchA29DZ — jimmie chan (@71Arifin) February 14, 2020

В сентябре Соединенные Штаты ввели санкции против «Объединенной группы развития», обвинив китайскую компанию в незаконном захвате земли у местного населения для строительства туристического комплекса. Свои действия министерство финансов США мотивирует «поддержкой свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и суверенитета камбоджийского народа».

Dara Sakor International Airport​ under construction by the Chinese firm Tianjin Union Development Group. This province is expected to have two international airports while one is under construction & another one in the feasibility study on the new location. Pic-Koh Kong governor pic.twitter.com/BnN3js0dYh — Noan Sereiboth (@noansereiboth) September 4, 2020

Никаких доказательств использования гражданского объекта силами НОАК на сегодня нет, однако исключить такую возможность в будущем также нельзя. Сейчас же комплекс «Тара Сакор» выглядит скорее как непродуманный и чрезмерно амбициозный проект частного китайского застройщика, реализация которого оказалась под вопросом из-за неадекватного финансирования и затяжных земельных конфликтов, что довольно часто случается с громкими начинаниями в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

В последние годы Камбоджу все чаще критикуют за менее независимую внешнюю политику, которая нередко следует в русле геополитических и дипломатических интересов Китая с целью получения некоторых краткосрочных выгод. Ситуацию усугубляет ухудшение отношений с Европой и США из-за различных представлений о будущем страны, развитии демократии и соблюдении прав человека.

На фоне растущей конфронтации между Соединенными Штатами и Китаем, Королевство постепенно входит в сферу влияния Пекина. Так, правительство Хун Сена уже ввело запрет на демонстрацию тайваньского флага, аннулировало совместные программы с военно-морским мобильным строительным батальоном ВМС США, отменило военные учения «Страж Ангкора» с американцами и запустило подобные маневры «Золотой Дракон» с китайцами.

Пномпень также явно поддерживает позицию Пекина по проблеме Южно-Китайского моря, что создает проблемы уже в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и ведет к открытому недовольству со стороны некоторых стран-участниц. Среди части региональных экспертов и бывших политиков укрепляется мнение, что Камбоджа и Лаос в перспективе могут быть исключены из АСЕАН из-за чрезмерной зависимости от Китая.

Таким образом, основные преимущества от участия Камбоджи в китайских проектах инициативы «Один пояс — один путь» состоят в развитии транспортной инфраструктуры, значительном притоке прямых иностранных инвестиций, экономическом развитии, а также усилении региональных и международных торговых связей. В месте с тем, Пномпень рискует попасть в «долговую ловушку», лишиться независимой внешней политики и ухудшить свои отношения с другими странами АСЕАН, если правительству не удастся выстроить более сбалансированный подход.

Пекин уже сейчас умело конвертирует свое растущее присутствие в Королевстве, укрепившееся прежде всего благодаря масштабным инвестициям в крупные инфраструктурные проекты, в политические дивиденды, позволяющие ему мягко влиять на повестку дня всей Юго-Восточной Азии.