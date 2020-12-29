На Украине испугались ультиматумов Запада по вопросу Донбасса

Киев, 29 декабря. Лидеры мировых держав могут договориться о разрешении конфликта в Донбассе уже летом следующего года, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Военный эксперт убежден, что возможность поставить Украину перед фактом необходимости выполнения решения лидеров мировых держав связана с тем, что с украинской стороной в переговорной группе по Донбассу никто всерьез не общается. Об этом Стариков заявил в эфире телеканала «НАШ».

Экс-сотрудник СБУ опасается, что «так называемые» Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон договорятся с Россией в отношении разрешения ситуации и выдвинут Украине ряд ультиматумов.

«Как бы не пришло такое время, когда где-то к середине следующего года <...> нам позвонит посол Штатов, посол с улицы Сикорского на Банковую и скажет, что необходимо делать. Уже Украина, перестав быть «незалежной» страной, будет выполнять команды внешнего управления. Я это говорю совершенно серьезно», — резюмировал Стариков.

По мнению эксперта, такого развития событий можно избежать в случае, если полостью поменять украинскую команду в Трехсторонней контактной группе за исключением первого президента Украины Леонида Кравчука, с которым российская сторона беседует без осложнений.

«С теми людьми — я просто фамилии не буду называть, вы все их знаете, это люди, которые вообще не имеют никакого представления, что там реально происходит, — с ними российская сторона не разговаривает, нет никакого диалога», — заключил Стариков.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на УНМ ДНР сообщало об обстреле со стороны украинских силовиков мирных селам на мариупольском, горловском и донецком направлениях с применением крупнокалиберного вооружения.