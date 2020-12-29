Проведение концертов Моргенштерна на Украине одобрили в СБУ

Киев, 29 декабря. Причины для отказа рэперу Моргенштерну в выступлении с концертами на территории Незалежной отсутствуют, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники СБУ проверили российского исполнителя на предмет нарушения законодательства Украины. Они пришли к выводу, что причин для отказа Моргенштерну в проведении концертов на территории государства нет.

«Основания для недопущения этого гражданина РФ к участию в гастрольной деятельности в Службе безопасности Украины отсутствуют», — отметили в СБУ.

Также в украинском ведомстве подчеркнули, что проверка в отношении российских граждан может быть повторно проведена в любое время.

Ранее Моргенштерн выполнил обещание, которое дал во время розыгрыша. Исполнитель лично доставил подарок победителю конкурса.