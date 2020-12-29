Домашнее фото Пугачевой с внуками Ротару произвело фурор в Сети

Москва, 29 декабря. Поклонники певицы Аллы Пугачевой нашли редкое фото исполнительницы с коллегой по сцене Софией Ротару. На снимке звезды запечатлены в домашней обстановке в окружении детей.

Алла Борисовна позирует в обнимку с внуками Ротару, сама украинская певица расположилась с краю. На 71-летней певице длинное светлое платье, а на Ротару черный сарафан с белым рисунком и такого же цвета кофта поверх. Снимок был сделан, скорее всего, в годы тесного общения знаменитостей.

Позже отношения между певицами ухудшились, они перестали общаться. Что стало причиной разлада, неизвестно до сих пор.

Несмотря на то, что звезды близко не общаются сейчас, поклонники вспомнили о былых временах. Совместный снимок Ротару и Пугачевой произвел настоящий фурор. Интернет-пользователи с теплотой отозвались о кадре, написав в комментариях сообщения певицам, пишет «Мир 24».

«Какие молодые, красивые»; «Классное памятное фото»; «Мои самые высокие восхищения» — пишут поклонники знаменитостей.

Ранее в Сети появились кадры, как Пугачева и Ротару могли бы выглядеть без пластических операций. Фото было сделано с помощью специальной компьютерной программы.