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Домашнее фото Пугачевой с внуками Ротару произвело фурор в Сети

Домашнее фото Пугачевой с внуками Ротару произвело фурор в Сети

Москва, 29 декабря. Поклонники певицы Аллы Пугачевой нашли редкое фото исполнительницы с коллегой по сцене Софией Ротару. На снимке звезды запечатлены в домашней обстановке в окружении детей.

Алла Борисовна позирует в обнимку с внуками Ротару, сама украинская певица расположилась с краю. На 71-летней певице длинное светлое платье, а на Ротару черный сарафан с белым рисунком и такого же цвета кофта поверх. Снимок был сделан, скорее всего, в годы тесного общения знаменитостей.

Позже отношения между певицами ухудшились, они перестали общаться. Что стало причиной разлада, неизвестно до сих пор.

Домашнее фото Пугачевой с внуками Ротару произвело фурор в Сети

Несмотря на то, что звезды близко не общаются сейчас, поклонники вспомнили о былых временах. Совместный снимок Ротару и Пугачевой произвел настоящий фурор. Интернет-пользователи с теплотой отозвались о кадре, написав в комментариях сообщения певицам, пишет «Мир 24».

«Какие молодые, красивые»;

«Классное памятное фото»;

«Мои самые высокие восхищения» — пишут поклонники знаменитостей.

Ранее в Сети появились кадры, как Пугачева и Ротару могли бы выглядеть без пластических операций. Фото было сделано с помощью специальной компьютерной программы.

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