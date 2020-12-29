Людмила Бокова: Платформа «Российская электронная школа» очень популярна на Украине

Москва, 29 декабря. Глава Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Людмила Бокова заявила ФАН, что платформа «Российская электронная школа» (РЭШ) крайне популярна за границей, прежде всего на Украине.

Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в эксклюзивном интервью рассказала о планах внедрения и развития РЭШ.

«Тяжело было, не скрою, — призналась Бокова. — Приходилось, что называется, постоянно оказывать техническую поддержку. Тем не менее все работало в штатном режиме. Электронно-образовательной средой РЭШ пользуются в 85 регионах России. Среди них больше всего пользователей из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Свердловской областей».

Однако эта платформа оказалась весьма популярной не только в нашей стране, но и в других государствах, заметила собеседница ФАН.

«Она очень востребована — особенно в странах ближнего зарубежья, — подчеркнула экс-депутат Госдумы и бывший сенатор Совета Федерации. — А самый большой поток пользователей — это школьники Украины, более 130 тысяч человек. На втором месте идет Киргизия, затем — Казахстан, а замыкает список лидеров по посещаемости ресурса Белоруссия».

В вышеупомянутых странах — самые активные пользователи, пояснила Бокова.

«Мы сейчас дорабатываем эту площадку, чтобы не только фиксировать ученика как пользователя платформы, но чтобы там появилась еще и «Школа». И уже учебное заведение могло пользоваться контентом, — отметила руководитель ФИЦТО. — Появилась потребность сделать новую функцию «Администратор школы» — так называемое доверенное лицо учебного заведения».

Это тот самый человек, который от имени и по поручению определенного учебного заведения определяет — в каком формате и в каком классе использовать тот или иной контент, резюмировала собеседница ФАН.

Людмила Бокова рассказала в интервью о старте эксперимента по внедрению в России цифровой образовательной среды.