Пару Льва Лещенко и Алены Свиридовой обсудили на шоу Галкина «Сегодня вечером»

Москва, 29 декабря. Певица Алена Свиридова и эстрадный исполнитель Лев Лещенко вместе появились на шоу юмориста Максима Галкина. На передаче обсудили дуэт популярных артистов.

Выпуск передачи «Сегодня вечером» был посвящен новогодним телепрограммам. Речь зашла и о проекте «Старые песни о главном», который выходил на Первом канале в 1990-е годы. Лещенко и Свиридова принимали участие в съемках первой и третьей частей новогодней передачи. Они исполняли песни дуэтом и изображали влюбленных. Их творческий союз запомнился многим зрителям.

На шоу Галкина показали один из дуэтов Лещенко и Свиридовой. Во время трансляции артисты что-то обсуждали друг с другом. Ведущий уточнил у певцов, о чем именно они разговаривали.

«Я сказала, что мы прекрасная пара со Львом Валерьянычем», — ответила Свиридова.

По словам певицы, они с эстрадным исполнителем могли бы вместе представлять страну. Лещенко полностью согласился со своей коллегой.

В съемках «Старых песен о главном» принимал участие и король поп-сцены Филипп Киркоров. Во время работы над новогодним шоу певец устроил скандал на съемочной площадке.