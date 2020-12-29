Сбербанк назвал сроки восстановления российской экономики

Москва, 29 декабря. Достижение докризисных показателей российской экономики ожидается к началу 2022 года, следует из отчета Центра макроэкономических исследований Сбербанка.

Так, в текущем году ожидается снижение ВВП РФ на 3,5–4%. В первые шесть месяцев 2021 года начнется ускорение экономического роста, а год спустя показатели ВВП и занятости вернутся на докризисный уровень. В качестве ключевого драйвера эксперты указали частное потребление, тогда как чистый экспорт и госрасходы продемонстрируют сдерживающее влияние.

Также аналитики отметили ускорение инфляции к концу года из-за ослабления нацвалюты и роста цен на ряд продуктов. Однако в следующем году действие временных факторов начнет снижаться. В первом полугодии ожидается замедление инфляции благодаря укреплению рубля, эффекту низкой базы и слабому спросу.

Сбербанк ранее представил самый оптимистичный прогноз по росту курса рубля в 2021 году: до 67 рублей к доллару и до 74 рублей к евро. Специалисты объяснили это спросом на рисковые активы и ослаблением американской валюты. Что ожидают от рубля финансовые эксперты рассказало Федеральное агентство новостей.