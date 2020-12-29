Бельгийский эксперт назвал дружбу с РФ причиной успеха Туадера на выборах в ЦАР

Бельгия, 29 декабря. Бельгийский новостной журнал The Brussels Times назвал несомненной победу действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера на прошедших в воскресенье выборах главы государства.

Независимый эксперт и консультант по Центральной Африке Крис Бервутс напоминает, что это первые для Центральноафриканской Республики выборы, прошедшие после заключения Хартумских соглашений, подписанных при посредничестве России. Он отмечает, что выборы в ЦАР носили мирный и легитимный характер, несмотря на попытки провокаторов помешать голосованию.

Бервутс указал на роль экс-президента Франсуа Бозизе в активизации бандформирований накануне выборов. Бывший глава ЦАР не был допущен до участия в выборах в связи с предоставлением поддельных документов и наложенными на него персональными санкциями ООН, после чего начал предпринимать действия, направленные на срыв выборов, привлекая к этому не только представителей действующих в стране вооруженных группировок, но и наемников из соседних стран.

Манипуляции Бозизе получили негативную оценку многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА), глава которой Манкер Ндиайе в интервью для DW объяснил, что именно бывший президент ЦАР несет ответственность за попытки саботажа выборов.

Вместе с МИНУСКА помощь в организации безопасного голосования в ЦАР оказывала Россия. Инструкторы из РФ занимались обучением и формированием структуры вооруженных сил ЦАР (FACA). Накануне выборов Москва направила еще 300 инструкторов для консультации армии ЦАР, что позволило обеспечить спокойное проведение выборов на большей части страны. Также российские наблюдатели вместе с коллегами из ООН, АС, ЕС и представителями гражданских ассоциаций следили за ходом голосования на избирательных участках.

Также Бервутс считает, что сотрудничество с Россией в военно-технической и гуманитарной сфере обеспечило популярность Фостен-Арканжа Туадера. Дополнительным стимулом для центральноафриканцев объединиться вокруг лидера государства стали действия Бозизе. Граждане ЦАР не хотят повторения событий 2013 года, приведших страну в состояние гражданской войны, и отдают свои голоса Туадера как гаранту мира и спокойствия в государстве. В связи с этим эксперт считает победу Туадера неизбежной.

Окончательные результаты выборов президента ЦАР будут известны не ранее 19 января следующего года, когда их объявит Конституционный суд страны. Однако предварительные итоги Национальное избирательное управление опубликует уже 4 января.