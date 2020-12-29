Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский продолжает политику Порошенко

Киев, 29 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко, уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший нардеп рассказал в Telegram-канале о ситуации во Львове, где жителя Киева задержали за ушанку с советской звездой. Сейчас молодому человеку грозит пять лет колонии.

«Задумайтесь только, как такое возможно в европейской стране? Воры и убийцы на свободе, казнокрады у власти, а за шапку — пять лет тюрьмы», — возмутился бывший парламентарий.

Как считает Журавко, страна при Зеленском продолжает полную политику Порошенко. А ситуация с задержанием во Львове выглядит как демократия постмайданной Украины. Экс-депутат пишет, что у такой страны ожидаемо нет будущего.

Ранее Журавко прокомментировал действия Киева на фоне ухудшения положения в социально-экономической сфере страны. По его словам, Незалежной бессмысленно бороться с советским наследием. Львиная доля промышленности Украины была создана при СССР, основная масса домов также строилась при советской власти, подчеркнул он.