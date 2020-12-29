Сатановский: развал Украины — это вопрос времени

Москва, 29 декабря. Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал опасения экс-главы Луганской и Закарпатской областей относительно возможности потерять другие территории.

Ранее бывший глава Луганской и Закарпатской областей, украинский генерал Геннадий Москаль в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил, что проект «Новороссия» не закончился, и Украина рискует потерять больше территорий. В частности, речь идет о Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

«На Украине в очередной раз вспомнили о Новороссии, в которую, помимо Донецкой и Луганской областей, часть которых нынешнему Киеву не подчиняется, исторически входят Харьковская, Днепропетровская, Запорожская Херсонская, Николаевская и Одесская области. И там, вопреки Минским соглашениям, которые никто в украинском руководстве выполнять не собирался и по сей день не намерен, не прекращается инициированная Порошенко и продолженная Зеленским гражданская война», — отмечает Евгений Сатановский.

Политолог убежден, что из Украины не вышло самостоятельного государства, и вряд ли получится — он назвал происходящее в стране пародией, государством, сильно разграбленным своими собственными начальниками.

«Это плацдарм для будущей войны западников, нищей Европы под управлением американских чиновников средней руки с Россией. Они с удовольствием и с Россией бы так сделали, развались она на части, что очень и очень многих в Вашингтоне и Брюсселе порадовало бы», — утверждает Сатановский.

По мнению политолога, развал Украины — вопрос времени, и единственное, что ее пока в нынешнем состоянии удерживает, это категорическое нежелание «российского начальства» там воевать.

«Однако, украинское руководство рвется в бой, аж подпрыгивает. По Зеленскому заметно. Так что все шансы развалить свою страну у них есть. Даже ждать надоело. Начали бы уже, что ли? Раньше начнем, раньше отмучаемся. И мы, и они. И дальше все будет хорошо. Хотя и не так, как в Киеве думают», — заключил он.

Ранее экс-губернатор Закарпатской области признался, что следит за сообщениями Генштаба Украины, сообщает Федеральное агентство новостей. Особенно его тревожат сводки о перемещении российских войск в Крыму.