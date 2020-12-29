Эммануил Виторган рассказал о состоянии тяжелобольной Маргариты Тереховой

Москва, 29 декабря. О состоянии народной артистки Маргариты Тереховой, страдающей от болезни Альцгеймера, известно мало. Ее коллега Эммануил Виторган приоткрыл завесу тайны о ее здоровье.

Артист в программе «Судьба человека» очень тепло отозвался о звезде советского кинематографа. По его словам, Маргарита Борисовна — потрясающий человек. И если бы не роман с Аллой Балтер, Виторган бы ухаживал за артисткой.

«Она просто чудо. О ней можно говорить только высокими словами. Она профессионал, человек, очень заботливая. Очень общительный человек. Никогда не врет», — сказал народный артист.

Он знает о страшной болезни актрисы. Виторган готов был помочь звезде фильма «Зеркало», но та наотрез отказалась.

«Я знаю, что она сильно болеет. К сожалению, огромному. Она не хочет, чтобы с ней кто-то общался. Я пытался связаться. Спрашивал: «Может, помощь нужна?». Нет. Она вообще гордый человек. Удивительная женщина», — добавил Эммануил Гедеонович.

Маргарита Терехова более десяти лет тяжело больна. Ее болезнь прогрессирует, о чем говорили родственники знаменитости. У кровати звезды экрана постоянно дежурят две сиделки. Семья Тереховой тратит как минимум 150 тысяч рублей на уход за актрисой.