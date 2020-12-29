До самой волшебной и долгожданной ночи года остались считанные дни. Традиционно в нашей стране Новый год — это семейный праздник. Уже совсем скоро сразу несколько поколений соберутся за праздничным столом, чтобы поднять бокалы и под их мелодичный перезвон пожелать друг другу здоровья, счастья и благополучия в наступающем 2021-м.

Забыв о разнице в возрасте, и стар и млад будет веселиться, танцевать и верить в чудо, а после боя курантов все как один достанут из-под наряженной елочки красиво упакованные подарки и с замиранием сердца, как в детстве, станут разворачивать красочную обертку, чтобы узнать, что же скрывается внутри.

В предыдущих статьях журналисты ФАН уже рассказывали, что подарить на Новый 2021 год мужу, жене, подруге. С детскими подарками дело обстоит более-менее понятно — малышам угодить несложно, а ребята постарше, как правило, четко формулируют свои желания в письмах к Деду Морозу, а мамам и папам остается лишь исполнить роль волшебника и в назначенный час положить под елку предмет мечтаний.

А вот с подарком родителям частенько возникают проблемы. Самых важных и дорогих людей в нашей жизни очень хочется порадовать чем-то особенным, что одновременно будет полезным, запомнится надолго и вызовет искренний восторг. Ситуация осложняется еще и тем, что зачастую родители на все вопросы, что же им подарить, начинают отмахиваться и говорить, что им ничего не нужно, лишь бы не озадачивать любимое чадо и не провоцировать его на лишние, с их точки зрения, траты. Да, безусловно, в выражении «Дорог не подарок — дорого внимание» есть доля истины, но ведь это самое внимание и заключается в том, чтобы потратить время и силы на поиск самого лучшего подарка, который вызовет у одариваемого неподдельные эмоции. Согласитесь, улыбка на лице мамы и папы стоит того, чтобы постараться.

Времени остается совсем немного, и мы хотим поделиться со своими читателями идеями оригинальных и нужных подарков на Новый год родителям, чтобы хоть немного помочь вам в предновогодних хлопотах. Итак, лучшие из лучших по версии ФАН — ниже в этой статье.

Выбираем подарок с умом

Ярко украшенные витрины и прилавки магазинов пестрят симпатичными шариками, мишурой и бесчисленными фигурками — символами наступающего года. От такого изобилия глаза разбегаются, а руки сами так и тянутся к полкам с новогодними сувенирами, которые хоть и выглядят довольно мило, но все же с трудом могут претендовать на звание самого желанного подарка. Чтобы не покупать никому не нужные вещицы, которые потом годами будут пылиться на антресолях, потому что выкинуть вроде бы как жалко и неудобно, советуем ознакомиться с некоторыми критериями, на которые следует ориентироваться при выборе подарка.

Возраст одариваемого. Даже если вы уверены, что родители молоды душой, все же следует принимать во внимание возрастной фактор. Кошелек с пайетками и единорогами вряд ли будет уместен для солидной дамы. Сфера интересов. Обязательно принимайте в расчет увлечения человека, которому собираетесь сделать подарок. Если ваш пожилой папа не в ладах с техникой и кнопочный телефон ему милее новомодных гаджетов, вряд ли хорошей идеей станет дарить ему навороченный смартфон. Напротив, таким презентом вы можете поставить его в неловкое положение, когда из чувства уважения и любви к дарителю ему придется пользоваться неудобной вещью. Состояние здоровья. Как бы вам ни хотелось разнообразить жизнь родителей, отправив их покататься на лыжах в Красную Поляну или в автобусный тур по городам Золотого кольца, помните, что не всегда и не всем активный отдых доставляет то же наслаждение, что и вам. Больная спина или высокое давление могут стать существенной преградой для отдыха в горах или многочасовых экскурсий, даже самых увлекательных. Ваш бюджет. Конечно, всем хочется порадовать родных самыми лучшими подарками, однако в наше непростое время нужно рассчитывать свои силы, особенно если предстоит делать много покупок. Постарайтесь заранее определиться с тем, какую сумму вы готовы потратить на каждого из членов семьи, друзей или коллег, и по возможности не выходите за ее пределы, чтобы никого не обделить и самому не остаться на мели в преддверии длинных каникул. Упаковка. Позаботьтесь не только о самом подарке, но и о том, как его преподнести. Всегда приятнее получать презент в красивой коробке — яркая упаковочная бумага создает соответствующую атмосферу и настроение и к тому же усиливает эффект сюрприза, поскольку нужно потратить некоторое время, чтобы добраться до содержимого. Трудно поспорить с тем, что распаковка подарка — это отдельное удовольствие. К тому же при таком подходе сразу чувствуется, что человек действительно вложил душу в процесс. К увлекательному занятию можно привлечь и детей, которые с удовольствием внесут свою лепту, и даже недорогой презент станет самым приятным и желанным.

Существует и список подарков-табу, которые точно не стоит дарить родителям. К ним относятся:

— Нижнее белье, полученное из рук сына или дочери, выглядит несколько неуместно в качестве подарка на Новый год.

— Косметика, явно намекающая на возраст одариваемого (а особенно когда речь идет о женщинах), если только мама лично не говорила вам, что мечтает получить в подарок крем от морщин.

— Деньги. Да, купюры и денежные переводы нравятся всем, но такой презент на Новый год не совсем уместен, поскольку может смутить или, того хуже, создать ложное впечатление того, что даритель просто не захотел заморачиваться с подарком. Все-таки все мы в душе немного дети и с нетерпением ждем чуда и сюрпризов в такой волшебный праздник.

— Средства личной гигиены и лекарства. Взрослые дети, несомненно, должны помогать своим пожилым родителям и приобретать для них все необходимые медикаменты, которые стоят достаточно дорого, однако пакет из аптеки едва ли может считаться подарком.

— Домашние животные и растения. Флора и фауна — это прекрасно. Комнатные цветы украшают наш быт, а собаки и кошки порой становятся настоящей отдушиной для пожилого человека, особенно одинокого, и стимулом, чтобы лишний раз выйти на улицу. Тем не менее «живые» подарки подлежат обязательному обсуждению. Насильно навязывать кому-либо заботу о судьбе четвероногого недопустимо! Даже аквариум с рыбками и фикус в горшке требуют регулярного ухода, что может не вызвать энтузиазма у ваших мамы или папы.

Впрочем, как известно, из любых правил бывают исключения, и кому, как не вам, знать, что пригодится и понравится именно вашим родителям. Если же идеи подарков никак не идут в голову, вот вам несколько вариантов, которые, на взгляд редакции ФАН, помогут угодить родным и близким. Специально для удобства читателей мы сгруппировали их по отдельным категориям.

ПОДАРКИ ДЛЯ МАМЫ

Как уже говорилось выше, лучший способ угадать с подарком — знать, что любит и чем увлекается конкретный человек.

Для рукодельницы

— Если мама увлекается вышивкой и шитьем, ей наверняка понравится удобный и вместительный короб для спиц, крючков, наперстков и прочих принадлежностей. Если вы сами не прочь смастерить что-нибудь этакое — ваши таланты будут как нельзя кстати. Купите деревянную заготовку и украсьте ее по своему вкусу: распишите красками, покрасьте в цвет, подходящий к интерьеру родительской квартиры, и покройте лаком для стойкости, украсьте в технике декупаж. Привлеките к творческому процессу детей. В итоге у вас получится уникальная и очень полезная в хозяйстве вещь, в которую вложена частичка вашей души. Лучшего подарка и не придумаешь!

— Хорошая швейная машинка — еще один хит среди подарков для мам, которые любят шить. Современные агрегаты способны творить настоящие чудеса. Кстати, есть в таком приобретении выгода и для дарителя — вы сможете забыть о посещении ателье по ремонту одежды, а еще у вас появится свой личный модельер.

— Картины по номерам. Мама всегда мечтала научиться рисовать? Подарите ей популярные нынче картины по номерам, которые представляют собой контуры с цифрами, нанесенные на плотный лист бумаги или холст. Каждой цифре соответствует свой оттенок цвета. Несколько дней кропотливого труда — и готовый шедевр можно обрамлять и вешать на стену. Ассортимент таких картин очень большой — от пейзажей и натюрмортов до репродукций жемчужин мировой живописи.

— Отличным вариантом подарка станет сертификат на обучающий мастер-класс по рисованию, фотографии или курс занятий в гончарной мастерской. Пенсия — самое время, чтобы научиться чему-то новому. Творческий процесс расслабляет и помогает завести новые знакомства. Это отличный способ организации досуга.

Для хозяюшки

— Многие женщины стремятся к тому, чтобы в доме все блестело чистотой. Наведение порядка — дело необходимое, но весьма хлопотное и трудозатратное. Вам вполне под силу облегчить маме жизнь, и для этого необязательно самостоятельно намывать до блеска ее квартиру, тем более что далеко не все любят, когда кто-то, пусть даже и собственная дочь, хозяйничает на их территории. Современные бытовые приборы отлично справятся с делом поддержания чистоты практически без участия человека. Посудомойка перемоет все тарелки и бокалы после семейного ужина, шустрый робот-пылесос будет ежедневно без устали собирать шерсть любимой кошечки и самостоятельно уходить заряжаться на базу, стиральная машина обеспечит идеальную чистоту белья, а сушильная — избавит от необходимости портить интерьер раздражающими веревками и сушилками.

— Хлебопечка избавит от необходимости бегать в магазин за хлебом и гарантирует свежую выпечку из натуральных ингредиентов к утреннему кофе. На рынке представлено множество моделей от самых простых до почти профессиональных, способных делать французские багеты, чиабатту и другие сорта, в том числе с добавлением сухофруктов, орехов, цукатов и т. д. Загружаете все ингредиенты внутрь аппарата, выбираете нужный режим и через некоторое время наслаждаетесь вкусными, ароматными и свежайшими мучными изделиями. При выборе обязательно ориентируйтесь не только на собственные финансовые возможности, но и на то, насколько ловко мама управляется с техникой, чтобы не получилось так, что дорогущий агрегат стоит без дела только потому, что хозяйка не разобралась с управлением и по старинке месит тесто вручную.

— Мультиварка есть уже почти в каждом доме, но, если у ваших родителей этой чудо-помощницы до сих пор в доме не наблюдается, обязательно исправьте это досадное упущение. Судя по отзывам в Интернете, с ее появлением многие вообще забывают о необходимости использовать обычную плиту и готовят в «умной» кастрюле абсолютно все — начиная от супов, каш и плова до йогуртов, компотов и варенья, ведь за процессом приготовления вкусных домашних блюд не нужно следить — мультиварка все сделает сама.

Для модницы

— Женщина должна стремиться отлично выглядеть в любом возрасте. Если хорошо знаете мамины вкусы в косметике и парфюмерии, подарите ей духи, помаду в красивом футляре или хорошую тушь для ресниц.

— Если считаете такие подарки слишком личными и боитесь не угадать, то купите качественные кожаные перчатки, красивый платок или палантин, удобный кошелек. Практически беспроигрышный вариант подарка — сумка, ведь их никогда не бывает много.

— Порадуйте маму сертификатом в салон красоты. Варианты могут быть самыми разными — от приглашения на стрижку и маникюр до целого дня в спа-центре. Ориентируйтесь на то, насколько женщина привыкла к такого рода заведениям. Для скромной домохозяйки поход на дорогие процедуры может стать испытанием. Возможно, имеет смысл приобрести тот же набор услуг и для себя, чтобы составить компанию.

— Всегда актуальны украшения. Колье, кольцо или цепочка с кулоном не обязательно должны стоить целое состояние, но и дешевая бижутерия для подростков — не выход. Если у вас нет возможности приобрести качественное изделие из благородных металлов, лучше выбрать что-то другое.

ПОДАРКИ ДЛЯ ПАПЫ

Мужчины любят получать подарки не меньше своих очаровательных спутниц, поэтому постарайтесь и выберите для любимого отца то, что действительно его порадует.

Для рыбака и охотника

Если вы совсем ничего не понимаете в рыболовных снастях — не беда, оставьте их покупку для профессионалов своего дела, а сами приобретите что-то более простое для понимания дилетанта, но от того не менее полезное для любителя вылазок на природу.

— Сумка рыбака имеет регулируемый ремень и множество отсеков, внутри которых без труда поместится все необходимое для рыбной ловли.

— Складное ведро или контейнер в сложенном виде не займут много места, но при этом достаточно вместительны и станут отличной емкостью для богатого улова.

— Любителей ночной рыбалки точно порадует фонарь, который надевается на лоб. Прибор не занимает руки, светит достаточно ярко и не боится дождя.

— Хороший спальный мешок понравится не только рыбакам и охотникам, но и всем поклонникам отдыха на лоне природы.

— Термос сохранит в тепле и позволит наслаждаться вкусом любимых напитков как на зимней рыбалке, так и во время долгих прогулок с внуками.

Для болельщика

— Если ваш отец жизни своей не мыслит без футбола или хоккея, подарите ему билет на матч любимой команды или даже абонемент на весь сезон.

— Купите футболку или форму клуба, фанатом которого является ваш папа, и закажите нанесение на ткань его фамилии. Восторгу не будет предела!

— Зимы у нас суровые, а значит, теплая и уютная толстовка в цветах любимого клуба будет как нельзя кстати. Собственно говоря, подойдут любые предметы с соответствующей символикой. Зайдите на официальный сайт нужной команды, и наверняка найдете там интернет-магазин со всем необходимым. Недорогим, но желанным подарком станет кружка, бокал, коврик для компьютерной мышки или все тот же термос. В средней ценовой категории можно найти отличные портмоне, ремни и другую кожгалантерею. Если позволяют финансы, преподнесите болельщику запонки, часы или коллекционный значок клуба из драгоценных металлов.

Для настоящего хозяина дома

— Настоящий мужчина любит и умеет многое делать по дому своими руками. Если ваш отец — мастер на все руки, ему наверняка придется по душе хороший набор инструментов, мощный шуруповерт или дрель.

— Робот — мойщик окон. А еще настоящий мужчина с удовольствием помогает своей второй половинке с выполнением работы по дому и ничуть этого не стесняется. Мойка окон зачастую входит в перечень мужских обязанностей. Облегчить папе быт может автоматический мойщик окон, который «ползает» по стеклу и отмывает его до кристального блеска.

— Вместительный ящик для хозяйственных принадлежностей стоит не так дорого, но от этого не становится менее полезным подарком. Внутри поместится все необходимое, а в хозблоке или гараже всегда будет царить порядок.

— Помыть машину в наше время — не проблема, автомойки есть на каждом шагу, но многие мужчины любят ухаживать за своей «ласточкой» самостоятельно и находят в этом особое удовольствие. Если родители живут за городом, порадуйте отца мойкой высокого давления. Неоспоримое преимущество агрегата состоит еще и в том, что им можно мыть не только автомобиль, но и стены дома или тротуарную плитку. Очень удобный и практичный подарок для автомобилистов и владельцев частных домов!

— Любимое авто должно быть чистым не только снаружи, но и внутри. С уборкой в салоне отлично справится компактный и легкий автомобильный пылесос. Кстати, его можно использовать и дома, чтобы быстро пропылесосить крошки, оставшиеся после обеда с любимыми внуками.

Подарки для двоих

Ваши мама и папа для вас образец семейного счастья и вы не представляете их отдельно друг от друга? Подарите им один подарок на двоих, уверены, ваша «сладкая парочка» возражать не будет.

Для любителей вкусно поесть

Как известно, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Сильная половина человечества, как правило, на ура воспринимает гаджеты, которые помогают без труда приготовить вкусные блюда, а женщины искренне радуются, что теперь не нужно стоять у плиты, чтобы приготовить кулинарный шедевр для любимого, так что таким подарком вы угодите сразу обоим.

— Если ваш отец обожает стейки на гриле, совсем не обязательно ждать поездки на дачу, чтобы порадовать себя сочным куском мяса. Современные электрогрили все сделают за вас в условиях городской квартиры. Умный аппарат самостоятельно определит толщину куска, а вам останется только выбрать степень прожарки и дождаться, пока прибор сообщит о готовности. Съемные пластины можно мыть в посудомоечной машине. Мама оценит возможность готовить практически без использования масла, что сделает ужин безопасным для здоровья и фигуры. Кроме того, на электрогрилях отлично получается не только мясо, но и рыба с овощами.

— Кофемашина — идеальный подарок для тех, кто не может проснуться без чашечки бодрящего напитка. Полностью автоматические модели просты в обслуживании, и от владельца потребуется лишь засыпать зерна, залить воду и нажать кнопку, выбрав нужный режим.

— Если у вас нет возможности покупать дорогостоящую бытовую технику, не расстраивайтесь. Мы знаем простой и оригинальный способ порадовать родных. Купите красивую корзину и украсьте ее еловыми ветками, шишками, сушеными апельсинами и палочками корицы, а внутрь положите разные деликатесы, которые любят ваши родители: сыровяленую колбасу, хамон, по кусочку сыра разных сортов, рождественское печенье (лучше самодельное), мед, чай, бутылочку хорошего игристого.

Для романтиков

Счастливы те, кому удалось пронести свою любовь сквозь годы, преодолевая все невзгоды рука об руку, воспитать детей и при этом сохранить всю ту же теплоту в отношениях, что и после первого свидания. Подарите вашим неразлучникам ужин в каком-нибудь красивом ресторане, который они вряд ли позволили бы себе сами. Еще один отличный вариант из этой же серии — билеты в театр или поездка на выходные в загородный пансионат.

Если ваши родители очень дорожат семейными снимками и не признают фото в цифровом формате, прекрасным сюрпризом для них станет фотокнига, выполненная на качественной фотобумаге. Отберите лучшие фото и объедините их в одном красочном альбоме, который так приятно брать в руки и пересматривать долгими зимними вечерами.

В принципе, заказать фотопечать сейчас можно на чем угодно — от футболки или кружки до пледа и наволочки. Еще одна оригинальная идея — лайтбокс, а проще говоря, светильник с фото.

Как видите, вариантов масса. Выбирайте по своему вкусу и возможностям и радуйте своих близких. С наступающим Новым годом!