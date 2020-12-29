Украина пожинает плоды евроинтеграции

Повышение цен на электроэнергию для населения является одним из ключевых требований МВФ к Украине. Подробнее — в материале ФАН.

Отмена льгот

Украинские власти приняли решение отменить льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января 2021 года. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров 28 декабря. Новоназначенный и. о. министра энергетики Юрий Витренко выступил с докладом.

«Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей на уровне 1,68 гривны кВ/ч с НДС», — сказал Витренко.

Он обратил внимание, что если правительство не примет соответствующее решение, то украинцев якобы ждет быстрое повышение электроэнергии уже с января следующего года. Поэтому члены правительства единогласно поддержали инициативу, тем самым отменив льготный тариф.

«Украинцы, вас развели»

Политолог Владимир Карасев считает, что украинцы пожинают плоды так называемой евроинтеграции, которая абсолютно не учитывает интересы украинцев.

«Что хотели украинцы, то и получили. Помните сатирическое стихотворение Олеся Бузины «За что скакали на Майдане»? Они ж хотели разорвать все отношения с Россией и пойти в Европу. Все получилось. Только кураторы Украины сперва сказали, чтоб в стране были европейские расценки на газ, на электричество, на воду», — пояснил Владимир Карасев.

Он выразил мнение, что зарплаты у украинцев европейскими не станут никогда, а вот зарплаты у правительства Украины, которое устанавливает европейские расценки, более чем европейские.

«Украинские министры, в отличие от украинцев, уже евроинтегрировались! Выходит, Майдан стоял за то, чтоб жены украинских высоких чиновников одевались по европейской моде? Молодцы! Утопить страну в крови, растерять земли, упасть на дно нищеты ради такой евроинтеграции? Украинцы, по-моему, вас развели», — заключил Владимир Карасев.

Политолог Максим Жаров считает, что повышение цен на электроэнергию для населения является одним из ключевых требований МВФ к Украине. При этом МВФ требует от Украины не просто повышения цен, а фактически свободного, рыночного ценообразования.

«Поэтому Киев вынужден отменять льготный тариф, но однако фиксировать цену до 31 марта, чтобы предупредить массовые уличные протесты. Положение президента Украины Владимира Зеленского внутри страны сейчас и так крайне неустойчиво, его рейтинг рушится с катастрофической быстротой. Поэтому начало свободного ценообразования на электроэнергию для населения с 1 апреля может придать импульс для старта нового «майдана» на Украине», — заключил Максим Жаров.

До конца 2020 года Украина больше не получит кредит от МВФ. При этом ранее МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.