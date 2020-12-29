LIVE: Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021-м?

В понедельник, 28 декабря, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-конференцию на тему «Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021-м?».

Весь мир готовится проводить сложный 2020 год и с надеждой встретить год 2021-й. Новогодние торжества сопровождают разнообразные традиции и суеверия. Все мы будем загадывать желания под бой курантов и мечтать об их исполнении в новом году.

С новым годом придут новая мода и новые веяния. Вместе с нашими экспертами мы обсудили, как лучше всего встретить год Быка, что должно быть на столе у россиян, кроме традиционных оливье и мандаринов. Рассказали о прогнозах астрологов, обсудили здоровое новогоднее питание и правила праздничного этикета.

Смотрите наш эфир и узнавайте больше!