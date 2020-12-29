Сосо Павлиашвили впервые показал эксклюзивные кадры с венчания

Москва, 29 декабря. Известный певец грузинского происхождения Сосо Павлиашвили поделился с поклонниками эксклюзивными кадрами, снятыми во время его венчания с возлюбленной Ириной Патлах.

Ролик исполнитель выложил на своей странице в Instagram. Кадры с венчания артист публикует впервые. Павлиашвили рассказал, что это эксклюзивное и практически домашнее видео снял на телефон и смонтировал родной брат его жены Даниил Патлах.

«Такой замечательный подарок он сделал нам в день нашего с Ирой венчания», — написал певец.

В видео использована песня Павлиашвили под названием «Быть с тобой». Исполнитель рассказал, что посвятил эту композицию своей супруге. Композитор и продюсер Константин Меладзе написал текст для песни и сделал для нее аранжировку.

«Я уверен, что нужно ценить, любить, обожать и носить на руках наших любимых за то, что они являются нашими спутниками жизни, являются хранителями очага и нашими музами», — отметил расчувствовавшийся Павлиашвили.

Певец жил с Ириной Патлах в гражданском браке с 1997 года. Венчание исполнителя и его возлюбленной состоялось в начале декабря. Пара воспитывает двух дочерей, старшей из которых недавно исполнилось 16 лет.