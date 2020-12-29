Кедми рассказал о «совершенно неожиданном» военном ударе США

Москва, 29 декабря. Израильский эксперт рассказал о единственном ударе с «эффектом неожиданности», который может нанести действующий президент США Дональд Трамп.

Яков Кедми в стриме «Соловьев LIVE» поделился своими прогнозами на следующий год, отметив, что единственное событие, которое будет «неожиданным», может случиться в ближайшие две недели — речь идет о возможном ударе по Ирану. Свою теорию израильский эксперт объясняет непредсказуемостью и совершенно невероятными решениями, характерными для действующего президента Соединенных Штатов.

По мнению Кедми, в случае если Трамп не решится на такой шаг, развитие международных событий «будет идти естественным путем». А вот если американский лидер проявит решительность, предсказать развитие ситуации будет непросто.

«К сожалению, тогда будет пожар на Ближнем Востоке. Чем это закончится и как, точно не определить. Война — это война, все знают, как она начинается, но никто не знает, как она закончится», — заключил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на старшего корреспондента The Washington Post Дэна Балза отмечало, что 2020 год принес Америке неожиданные вызовы, которые проверили на прочность основные институты, а также потребовали мужества перед лицом пандемии COVID-19.