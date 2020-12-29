Ольга Бузова задумалась о написании новой книги

Москва, 29 декабря. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова намерена написать еще одну книгу. О чем она будет — пока секрет.

Знаменитость призналась, что этот год стал для нее особенно тяжелым. Она с нетерпением ждала отпуска, чтобы отдохнуть от суеты и напряженной работы. В своем Instagram певица объявила, что улетает отдыхать, но куда именно отправилась поп-исполнительница, пока неизвестно.

«Я улетаю на заслуженный отдых, но я с вами на связи всегда, будем подводить итоги и поздравлять друг друга с праздниками», — написала звезда, обращаясь к своим фанатам.

Находясь на борту самолета, певица не прекратила вещание. Артистка добавила, что хотела бы написать еще одну книгу о своей жизни.

«Наверно я когда-нибудь все-таки еще одну книгу выпущу о том, что со мной в жизни происходит», — сказала 34-летняя певица.

У Бузовой есть четыре книги. Первые две книги «Роман с Бузовой» посвящены ее отношениям на телепроекте «Дом -2» с Романом Третьяковым. Далее последовали книги с советами «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки» и «Цена счастья».

Ольга Бузова, правда, не сидит на месте. Она вела телепроект «Дом-2», выпускала новые треки, а также участвовала в шоу «Ледниковый период». По итогам года ее посчитали самой обсуждаемой персоной 2020 года.