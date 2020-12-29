Жена Игоря Николаева призвала молиться за госпитализированную Фрейндлих

Санкт-Петербург, 29 декабря. Певица Юлия Проскурякова рассказала о состоянии госпитализированной актрисы Алисы Фрейндлих. Исполнительница призвала молиться за 86-летнюю артистку.

Проскурякова, которая замужем за музыкантом Игорем Николаевым, посвятила Фрейндлих одну из своих Instagram Stories. Певица опубликовала фотографию артистки и рассказала, что Фрейндлих сейчас находится в реанимации с 80% поражения легких.

«Тот случай, когда молиться нужно за живых», — написала Проскурякова.

Жена Николаева призвала поклонников «держать кулачки» за госпитализированную артистку. Певица также попросила подписчиков пожелать здоровья Алисе Фрейндлих.

О госпитализации звезды «Служебного романа» стало известно 28 декабря. Актриса уже несколько дней находится в 122-й больнице имени Соколова. Как рассказал ранее источник ФАН, при поступлении в больницу Фрейндлих прошла компьютерную томографию, которая выявила 36% поражения легких, но с 25 декабря состояние артистки начало ухудшаться. По словам источника, у актрисы выявили коронавирус.