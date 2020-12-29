Поклонская в просвечивающем платье похвасталась фото с Королевой и Тарзаном

Москва, 29 декабря. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская похвасталась архивным кадром с певицей Наташей Королевой и Тарзаном.

Она перебирала свои старые фотографии и наткнулась на снимок, сделанный, судя по всему, в океанариуме. На фотографии Поклонская в просвечивающем платье стоит в обнимку с Королевой, которая выбрала полосатую кофту. Рядом с ними также находится супруг поп-исполнительницы, надевший белую рубашку с вышитыми цветами и шляпу.

«Вау! Копалась в старых фото и нашла. Еще покопаюсь, может и с президентом Украины найду», — написала Поклонская, намекнув на бывшего актера, а ныне украинского лидера Владимира Зеленского.

Поклонники пришли в восторг от кадра, на котором запечатлена молодая Поклонская. Ей сделали массу комплиментов.

«Очаровашка»; «Наташа просто няша»; «Красавица», — пишут фанаты депутата.

Поклонская зачастую делится с интернет-пользователями кадрами из личной жизни. Она также рассказывает о своих предпочтениях в одежде, любимых книгах и фильмах. Депутат любит вещи, которые совпадают с ее настроением.