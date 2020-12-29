Поклонники Бритни Спирс забеспокоились за певицу после странного танца

Вашингтон, 29 декабря. Американская поп-исполнительница Бритни Спирс неприятно удивила поклонников новым видео. Певица в коротком топе и шортах исполнила странный танец на камеру.

Ролик был опубликован на странице Спирс в Instagram. Звезда появилась в кадре с растрепанными волосами и макияжем в стиле smoky eyes. Исполнительница рассказала, что 2020 год стал для всех настоящим испытанием.

«Спасибо моим удивительным поклонникам, которые оказали мне такую большую поддержку», — написала Бритни Спирс.

Ролик певицы собрал почти два миллиона просмотров за восемь часов. Увидев странные движения 39-летней исполнительницы, ее поклонники забеспокоились за звезду.

«Я надеюсь, что ты в порядке»; «Выглядит немного пугающе»; «Вы не находите это подозрительным?»; «Ты обстригла волосы?» — написали взволнованные фанаты.

Действительно, недавно Бритни Спирс опубликовала в соцсети снимок с короткими волосами. Многие поклонники пришли в восторг от преображения певицы.