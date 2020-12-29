Исчезновение танков ВСУ в Донбассе может быть предвестником большой войны

Киев, 29 декабря. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин считает, что Украина готовится к войне. На это указывает ряд неочевидных, но красноречивых признаков.

Стешин обратил внимание на «исчезновение» танков ВСУ и другой боевой техники в Донбассе. Специалисты мониторинговой миссии ОБСЕ недосчитались 90 танков украинских вооруженных сил. Вероятно, это связано с тем, что Киев готовится к масштабной военной операции.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» обратил внимание, что Украина практически открыто уведомила о прекращении Киевом переговоров в минском формате.

«Первое — Украина ясно дала понять, что она прекращает переговоры в минском формате. И разговаривать не будет. Второе. Исчезновение такого количества техники: самая разумная версия — танки вывезли на техобслуживание, действительно, перед какими-то событиями», — заметил Стешин.

По словам журналиста, он склонен доверять СММ ОБСЕ, представители организации стараются объективно отслеживать события в Донбассе. А значит, танки ВСУ действительно исчезли.

«Тем более были сообщения о движении железнодорожных составов с танками. Они же обычно по железной дороге перебрасываются. Все сходится», — обратил внимание Стешин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что готов вести войну с Россией, если она нападет с территории Крыма. Однако украинский лидер выразил надежду на то, что такого развития событий все же не будет. Как сообщало Федеральное агентство новостей, слова Зеленского о «готовности» Украины к войне с Россией глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал «бредом».