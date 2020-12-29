Киев, 29 декабря. Украинский журналист Вячеслав Чечило раскрыл методы Запада по внешнему управлению Незалежной.

По его словам, в 2021 году Украина должна погасить государственный долг в 16 млрд долларов перед внешними кредиторами. Страна не может себе такого позволить. Украинские политики вынуждены договариваться о новых финансовых траншах, чтобы выполнить свои обязательства по старым кредитам. Чечило задается вопросом, почему западные партнеры не могут оказать Незалежной помощь в этом вопросе.

Ведь можно было бы списать или реструктурировать хотя бы часть долга. Это поможет украинской экономике вздохнуть и кардинально улучшит ситуацию во многих сферах, подчеркивает Чечило.

Журналист уверен, что такое поведение Запада является инструментом контроля над украинским истеблишментом. Таким образом власти Незалежной постоянно держат на коленях, чтобы те выпрашивали очередной кредит, убежден журналист.

«Внешнее управление — это не пряник, а прежде всего палка. Так просто надежнее», — сказал он.

Ранее стало известно, что внешний долг Украины вырос до 84,24 млрд долларов, сообщило Федеральное агентство новостей.