Невестка Пугачевой в латексном платье станцевала с парнем-моделью

Москва, 29 декабря. Модель Алена Краснова, которая замужем за внуком певицы Аллы Пугачевой, исполнила зажигательный танец с парнем после модной съемки.

Старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков женат на Красновой уже три года. С самого бракосочетания семья ждет, когда же у супругов появится ребенок. Однако пока Краснова увлечена своей карьерой. Она принимает участие в фэшн-съемках и иногда ради работы уезжает из Москвы без мужа. Например, осенью Краснова посетила Каппадокию.

Недавно невестка Пугачевой снялась в фотосессии для одного из брендов. Девушка надела латексное мини-платье и обувь на каблуке. Вместе с Красновой в съемке принимал участие парень-модель Дмитрий Крикун, который, кстати, тоже был на каблуках. После фотосессии жена внука Примадонны вместе с коллегой остались в зале, украшенном шарами и блестками, и исполнили танец. Веселье сняли на видео и выложили в TikTok.

Подписчики Алены Красновой недавно заподозрили, что она все же ждет прибавления. Поклонники увидели в Instagram Stories модели округлившийся животик.