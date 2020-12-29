Старший по району: как узнать, кто участковый полицейский, по домашнему адресу и когда к нему нужно обращаться

Служба участковых уполномоченных полиции — специальное подразделение МВД, призванное работать с гражданами на местах. Их главная задача — пресекать и предупреждать правонарушения на вверенной территории и активно общаться с гражданами, помогая им в решении конфликтов с соседями и даже бытовых ссор.

Поэтому, когда муж поднимает на жену руку или соседи каждую ночь устраивают дискотеки, мешая спать всему дому, нужно обращаться к своему участковому. Но куда и как его найти? Как узнать фамилию и телефон участкового полицейского по своему адресу? И только ли с бытовыми неурядицами должен разбираться уполномоченный полиции во вверенном ему районе? На эти вопросы журналисту ФАН ответили адвокаты Лев Тропин и Аркадий Остапчук.

Задачи участковых на местах

На самом деле зона ответственности участковых значительно шире. Их задачи определены Федеральным законом «О полиции», а также установлены рядом ведомственных приказов, которым полицейские тоже подчиняются неукоснительно.

По закону основная задача, которую должен выполнять участковый, — профилактика и предупреждение правонарушений. А для этого представитель правоохранительных органов буквально должен знать все и обо всех жителях микрорайона. Чем занимаются, чем увлекаются, что говорят соседи, кто ведет антиобщественный образ жизни — эту информацию уполномоченный сотрудник должен собирать регулярно, общаясь с жителями, приходя к ним домой, расспрашивая, нет ли жалоб и «пожеланий» по работе правоохранительных органов.

Кроме того, участковый имеет право составлять протоколы об административных правонарушениях и привлекать по ним к административной ответственности. При необходимости он участвует и в раскрытии уголовных преступлений.

«С точки зрения уголовного производства участковый также является органом дознания, — комментирует адвокат Лев Тропин. — И это дает ему полномочия по производству оперативных, разыскных мероприятий и даже возбуждению уголовных дел. Но на практике это почти не встречается. Важнейшей частью работы является постоянное взаимодействие с населением того административного участка, который закреплен за участковым».

Факт. В дореволюционной России функции участковых были возложены на дворников. Это был самый низший полицейский чин, со званием и жалованием, обязанностями и полномочиями. С приходом советской власти эту должность в милиции упразднили, но долгое время дворники продолжали оставаться ближайшими помощниками милиционеров.

Как работает участковый полицейский

Одна из обязанностей уполномоченного сотрудника полиции — периодический обход вверенного ему административного участка. Поэтому не удивляйтесь, если вам в двери позвонит полицейский и спросит, все ли у вас в порядке и нет ли жалоб на соседей: поквартирный обход населения входит в функции сотрудника полиции. На практике к нему прибегают нечасто, например перед какой-либо проверкой или если в пределах района совершено резонансное преступление.

Еще одна обязательная форма работы с населением — ежеквартальный отчет о работе отдела полиции. По закону каждый участковый должен рассказывать населению своего участка о том, что было сделано за последние месяцы, какова криминогенная обстановка на участке, что делается для предупреждения преступлений, какие удалось предотвратить, а сколько преступлений было совершено. Должен рассказывать и предупреждать о новых способах мошенничества, жертвами которого могут стать жители.

Как правило, отчет проводится в помещении опорного пункта полиции, куда может прийти каждый житель микрорайона, выслушать своего участкового, задать ему интересующие вопросы, «подсказать» ценные для полиции сведения.

Какую помощь может оказать уполномоченный полиции по адресу гражданину

«По закону основное направление деятельности участкового — это поддержание и охрана правопорядка, в том числе и на бытовом уровне, — комментирует адвокат Аркадий Остапчук. — Это тот представитель полиции, который становится первым звеном в вопросах защиты нарушенных личных прав граждан. Любой человек может обратиться к нему с просьбой, заявлением, может сообщить о правонарушении и преступлении».

Для личных обращений, которые не связаны со срочным реагированием, есть часы приема. Их устанавливают в территориальном пункте полиции и размещают в открытом доступе. Часы приема всегда указаны на информационном стенде, размещенном на дверях опорного пункта. В это время участковый обязательно находится на месте и принимает граждан.

Обратиться к нему нужно, если вам потребовалась справка о наличии или условиях хранения оружия. Он же выдает характеристики в Уголовно-исполнительную инспекцию или по месту работы, например, для трудоустройства на государственную службу.

В характеристике для трудоустройства указывают наличие или отсутствие у полиции какой-либо компрометирующей информации на конкретного гражданина, а также вносят сведения, полученные при опросе соседей. Чтобы составить этот документ, участковый пройдет по дому, где живет гражданин, опросит соседей об отношении к нему, поведении в быту: не пьянствует ли, не дебоширит, какой образ жизни ведет.

Также участковый ответит на вопросы, которые интересуют граждан, например о порядке хранения оружия или другим, отнесенным к деятельности полиции. Такие вопросы, а также выдача справок и характеристик не требуют «срочного реагирования», а потому обращаться с ними нужно в приемные часы.

«Государство обеспечивает каждого уполномоченного сотрудника полиции средствами связи, мобильным телефоном, — продолжает Аркадий Остапчук. — Его номер общедоступен и подлежит обязательной публикации на официальном интернет-ресурсе полиции. По этому номеру можно уточнить время приема участкового, записаться на прием, а в случае срочной необходимости и сообщить важные сведения».

Как найти своего участкового по адресу

Если номера телефона уполномоченного по участку у вас нет, можно найти адрес опорного пункта полиции и обратиться туда. На официальном сайте МВД России есть специальный сервис, который называется «Ваш участковый/отдел полиции».

Открыть его можно, перейдя с главной страницы сайта во вкладку «Онлайн-сервисы». А потом в предложенном поле нужно ввести свой домашний адрес, указав регион проживания, населенный пункт, улицу и номер дома.

В ответ на запрос сервис выдаст полную информацию об участковом по вашему району: его фамилию и имя, звание, адрес опорного пункта и телефон, по которому с ним можно связаться. Данные официальные и актуальные, с помощью указанных контактов вы легко найдете уполномоченного полиции по вашему участку.

Если же помощь полиции нужна срочно, здесь и сейчас, обращайтесь по единому общероссийскому номеру телефона 102. Служба участковых не наделена возможностями оперативного реагирования, тогда как, обратившись по номеру 102, вы получите оперативную помощь в экстренной ситуации.