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Старший по району: как узнать, кто участковый полицейский, по домашнему адресу и когда к нему нужно обращаться

Старший по району: как узнать, кто участковый полицейский, по домашнему адресу и когда к нему нужно обращаться

Служба участковых уполномоченных полиции — специальное подразделение МВД, призванное работать с гражданами на местах. Их главная задача — пресекать и предупреждать правонарушения на вверенной территории и активно общаться с гражданами, помогая им в решении конфликтов с соседями и даже бытовых ссор.

Поэтому, когда муж поднимает на жену руку или соседи каждую ночь устраивают дискотеки, мешая спать всему дому, нужно обращаться к своему участковому. Но куда и как его найти? Как узнать фамилию и телефон участкового полицейского по своему адресу? И только ли с бытовыми неурядицами должен разбираться уполномоченный полиции во вверенном ему районе? На эти вопросы журналисту ФАН ответили адвокаты Лев Тропин и Аркадий Остапчук.

Адвокаты Лев Тропин и Аркадий Остапчук

Задачи участковых на местах

На самом деле зона ответственности участковых значительно шире. Их задачи определены Федеральным законом «О полиции», а также установлены рядом ведомственных приказов, которым полицейские тоже подчиняются неукоснительно.

По закону основная задача, которую должен выполнять участковый, — профилактика и предупреждение правонарушений. А для этого представитель правоохранительных органов буквально должен знать все и обо всех жителях микрорайона. Чем занимаются, чем увлекаются, что говорят соседи, кто ведет антиобщественный образ жизни — эту информацию уполномоченный сотрудник должен собирать регулярно, общаясь с жителями, приходя к ним домой, расспрашивая, нет ли жалоб и «пожеланий» по работе правоохранительных органов.

Кроме того, участковый имеет право составлять протоколы об административных правонарушениях и привлекать по ним к административной ответственности. При необходимости он участвует и в раскрытии уголовных преступлений.

«С точки зрения уголовного производства участковый также является органом дознания, — комментирует адвокат Лев Тропин. — И это дает ему полномочия по производству оперативных, разыскных мероприятий и даже возбуждению уголовных дел. Но на практике это почти не встречается. Важнейшей частью работы является постоянное взаимодействие с населением того административного участка, который закреплен за участковым».

Факт. В дореволюционной России функции участковых были возложены на дворников. Это был самый низший полицейский чин, со званием и жалованием, обязанностями и полномочиями. С приходом советской власти эту должность в милиции упразднили, но долгое время дворники продолжали оставаться ближайшими помощниками милиционеров.

Раньше функции участковых выполняли дворники

Как работает участковый полицейский

Одна из обязанностей уполномоченного сотрудника полиции — периодический обход вверенного ему административного участка. Поэтому не удивляйтесь, если вам в двери позвонит полицейский и спросит, все ли у вас в порядке и нет ли жалоб на соседей: поквартирный обход населения входит в функции сотрудника полиции. На практике к нему прибегают нечасто, например перед какой-либо проверкой или если в пределах района совершено резонансное преступление.

Еще одна обязательная форма работы с населением — ежеквартальный отчет о работе отдела полиции. По закону каждый участковый должен рассказывать населению своего участка о том, что было сделано за последние месяцы, какова криминогенная обстановка на участке, что делается для предупреждения преступлений, какие удалось предотвратить, а сколько преступлений было совершено. Должен рассказывать и предупреждать о новых способах мошенничества, жертвами которого могут стать жители.

Как правило, отчет проводится в помещении опорного пункта полиции, куда может прийти каждый житель микрорайона, выслушать своего участкового, задать ему интересующие вопросы, «подсказать» ценные для полиции сведения.

Участковый должен рассказывать жителям о преступлениях, совершенных в их микрорайоне

Какую помощь может оказать уполномоченный полиции по адресу гражданину

«По закону основное направление деятельности участкового — это поддержание и охрана правопорядка, в том числе и на бытовом уровне, — комментирует адвокат Аркадий Остапчук. — Это тот представитель полиции, который становится первым звеном в вопросах защиты нарушенных личных прав граждан. Любой человек может обратиться к нему с просьбой, заявлением, может сообщить о правонарушении и преступлении».

Для личных обращений, которые не связаны со срочным реагированием, есть часы приема. Их устанавливают в территориальном пункте полиции и размещают в открытом доступе. Часы приема всегда указаны на информационном стенде, размещенном на дверях опорного пункта. В это время участковый обязательно находится на месте и принимает граждан.

Обратиться к нему нужно, если вам потребовалась справка о наличии или условиях хранения оружия. Он же выдает характеристики в Уголовно-исполнительную инспекцию или по месту работы, например, для трудоустройства на государственную службу.

В характеристике для трудоустройства указывают наличие или отсутствие у полиции какой-либо компрометирующей информации на конкретного гражданина, а также вносят сведения, полученные при опросе соседей. Чтобы составить этот документ, участковый пройдет по дому, где живет гражданин, опросит соседей об отношении к нему, поведении в быту: не пьянствует ли, не дебоширит, какой образ жизни ведет.

При подготовке характеристики участковый изучит документы на гражданина, которые есть в полиции

Также участковый ответит на вопросы, которые интересуют граждан, например о порядке хранения оружия или другим, отнесенным к деятельности полиции. Такие вопросы, а также выдача справок и характеристик не требуют «срочного реагирования», а потому обращаться с ними нужно в приемные часы.

«Государство обеспечивает каждого уполномоченного сотрудника полиции средствами связи, мобильным телефоном, — продолжает Аркадий Остапчук. — Его номер общедоступен и подлежит обязательной публикации на официальном интернет-ресурсе полиции. По этому номеру можно уточнить время приема участкового, записаться на прием, а в случае срочной необходимости и сообщить важные сведения».

Как найти своего участкового по адресу

Если номера телефона уполномоченного по участку у вас нет, можно найти адрес опорного пункта полиции и обратиться туда. На официальном сайте МВД России есть специальный сервис, который называется «Ваш участковый/отдел полиции».

Открыть его можно, перейдя с главной страницы сайта во вкладку «Онлайн-сервисы». А потом в предложенном поле нужно ввести свой домашний адрес, указав регион проживания, населенный пункт, улицу и номер дома.

В ответ на запрос сервис выдаст полную информацию об участковом по вашему району: его фамилию и имя, звание, адрес опорного пункта и телефон, по которому с ним можно связаться. Данные официальные и актуальные, с помощью указанных контактов вы легко найдете уполномоченного полиции по вашему участку.

Если же помощь полиции нужна срочно, здесь и сейчас, обращайтесь по единому общероссийскому номеру телефона 102. Служба участковых не наделена возможностями оперативного реагирования, тогда как, обратившись по номеру 102, вы получите оперативную помощь в экстренной ситуации.

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